Sonosin kevään uutuudet: uusi kompakti äänipalkki, kannettavan kaiuttimen uutuusvärit ja oma järjestelmä ääniohjaukseen

Äänielämysbrändi Sonos on lanseerannut uutuustuotteita, jotka laajentavat valmistajan kotiteatterituotteiden ja kannettavien kaiuttimien valikoimaa sekä tarjoavat kuuntelijoille uudenlaisia mahdollisuuksia nauttia haluamistaan sisällöistä.

Sonos Ray on kompakti äänipalkki, joka kätkee sisäänsä uudenlaisia akustisia innovaatioita. Ray tuo Sonos-laadun helpommin saavutettavalle hintatasolle, joten se on erinomainen valinta esimerkiksi ensimmäiseksi kotiteatterituotteeksi.

”Kodeista on tullut suoratoiston myötä elokuvateattereita, fitness-studioita ja pelikeskuksia. Suoratoiston ajanjakso ei koske vain TV:tä, musiikkia ja elokuvia. Rayn pienen koon ja vaikuttavan äänen myötä upeat äänielämykset ovat aikaisempaa helpommin saatavilla”, Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence kertoo.

Sonos Ray -äänipalkin uudet akustiset innovaatiot varmistavat tasapainoisen äänen, kirkkaan dialogin ja tukevan basson:

Huoneen täyttävä ääni: Rayn kustomoidut aaltoputket saavat äänen kimpoilemaan seinästä seinään, ja edistynyt prosessointi havaitsee tarkasti huoneen kaikki elementit. Kuuntelija pääsee äänimaailman keskelle.

Tarkoin tasapainotettu: Uusi patentoitu refleksikotelojärjestelmä tuottaa upeita matalia ääniä täydellisesti painotetulla bassolla, kun taas mukautettu akustiikka harmonisoi keski- ja korkea-alueen taajuudet.

Viritetty yksityiskohtia myöten: Kuten kaikki Sonos-kaiuttimet, myös Ray on viritetty musiikki- ja elokuva-alan huippuosaajien kanssa. Trueplay hienosäätää äänen ja luo ihanteellisen kuuntelukokemuksen jokaiseen huoneeseen.

Kehittyneempää kuuntelua: Sonosin puheenparannus varmistaa, että dialogi on entistäkin kirkkaampi. Night Sound -toiminto vähentää kovien äänten voimakkuutta.

Kompakti muotoilu: Rayn ajaton ja vaikuttavan kompakti muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin.

Rayn ajaton ja vaikuttavan kompakti muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin. Kestävästi tuotettu ääni: Ray on pakattu mahdollisimman kestävästi, sillä lahjapakkaus ja suojatyynyt on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätyspaperista.

Sonos Ray on yhteensopiva kaikkien suosikkisuoratoistopalveluiden kanssa, joten elokuvista, musiikista ja muista sisällöistä pääsee nauttimaan heti helpon asennuksen jälkeen. Äänipalkin hallinta on helppoa television kaukosäätimellä, Sonos-sovelluksella tai Apple AirPlay 2:lla. Surround-äänen saa yhdistämällä äänipalkkiin Sonos One -kaiuttimet, ja Rayn voi yhdistää kodin muihin kaiuttimiin monihuonekuuntelua varten.

Sonos Ray on ostettavissa 7. kesäkuuta alkaen 299 euron hintaan.

Sonos Roamin uudet värit ovat saaneet inspiraationsa luonnosta

Sonosin suuren suosion saavuttanut kannettava älykaiutin Sonos Roam on nyt saatavilla kolmessa uudessa sävyssä, jotka ovat Olive, Wave ja Sunset. Värit ovat saaneet inspiraationsa luonnosta, ne sopivat sekä sisä- että ulkotilojen sisustukseen ja ovat sopusoinnussa muun Sonos-järjestelmän kanssa.

Roam on kestävä ja kannettava seuralainen, jolla voi suoratoistaa sisältöjä sekä WiFi-yhteydellä että Bluetoothilla. Se on vedenpitävä ja siinä on koko päivän kestävä akku.

Roam on ostettavissa uusissa väreissä 199 euron hintaan Sonos-verkkokaupasta ja -jälleenmyyjiltä.

Sonos Voice Control on suunniteltu kuuntelijan yksityisyys edellä

Sonos Voice Control -ääniohjausjärjestelmä on luotu Sonosilla kuunteluun. Se on helppo tapa ohjata musiikkia ja Sonos-järjestelmää pelkästään äänen avulla. Järjestelmä löytää hetkessä toivotun musiikin ja reagoi pyyntöön ainoastaan kyseisessä laitteessa. Sonos-sovelluksen tyyliin ääniohjaus mahdollistaa muun muassa musiikin ja kaiuttimien hallinnan kaikissa huoneissa sekä lempikappaleiden tallennuksen omaan musiikkikirjastoon. Sonos Voice Control ei ole vielä saatavilla Suomessa.

“Oma ääni on yksi luonnollisimpia tapoja päästä yhteyteen musiikin kanssa, mutta monet asiakkaat ovat kertoneet, että he eivät käytä ääniohjausta yksityisyyden vuoksi. Sonos Voice Control on suunniteltu yksityisyys edellä, jotta asiakkaamme pääsevät nauttimaan Sonos-elämyksestä omaa ääntään käyttäen”, kertoo Sonosin äänielämyksistä vastaava Joseph Dureau.

Sonos Voice Control toimii kaikissa ääniohjausta tukevissa Sonos-kaiuttimissa. Mitään ääntä tai tallennetta ei lähetetä pilveen, tallenneta, kuunnella tai lueta laitteen ulkopuolella. Sonos Voice Control on saatavilla uusissa ääniohjausta tukevissa tuotteissa ja maksuttomana päivityksenä nykyisille asiakkaille. Sonos Voice Control on yhteensopiva Sonos Radion, Apple Musicin, Amazon Musicin, Deezerin ja Pandoran kanssa.

Sonos Voice Control on saatavilla Yhdysvalloissa 1. kesäkuuta alkaen ja Ranskassa myöhemmin tänä vuonna. Muut alueet seuraavat myöhemmin.

Uusi Sonos Radio -asema vie Lorden maailmaan

Sonos on lanseerannut uuden yhteistyöprojektin palkitun artistin Lorden kanssa. Yhteistyö kutsuu kuuntelijat tutustumaan Lorden maagiseen maailmaan, joka liikuttaa, muovaa ja inspiroi. Fanit pääsevät kuuntelemaan artistiin vaikuttaneita kappaleita ja tarinoita Sonos Radion uudella SOLARSYSTYM-asemalla.

Osana yhteistyötä lanseerataan myös rajoitettu määrä Roam-kantolaukkuja, jotka juhlistavat kannettavan kaiuttimen uusia sävyjä. Sonos Radio haluaa taitelija-asemillaan korostaa kuuntelemisen ja löytämisen iloa sekä yhdistää kuuntelijat entistä tiiviimmin rakastamaansa musiikkiin ja artisteihin.

SOLARSYSTYM on kuunneltavissa Sonos Radiossa ja Mixcloudissa.

