Sote-alan konkari Laura Räty Aavan ja Pikkujätin hallitusten johtoon

Lääkärikeskus Aava ja sisaryhtiö Pikkujätti yhdistävät hallituksensa. Aavan omistaa 100-prosenttisesti Ahon perheen omistama Aava Terveyspalvelut Oy, Pikkujätistä 27 prosenttia on omistajalääkäreillä. Aava Terveyspalvelut omistaa myös teknologiayhtiö Aisti Healthin ja on ankkuriomistajana syöpäsairaala Docrateksessa.

Aavan ja Pikkujätin hallitukset on valittu yhtiökokouksissa 9.8.2022. Puheenjohtajana hallitusta johtaa Laura Räty, muut jäsenet ovat Anssi Räsänen, Juhana Lamberg, Jukka Viitanen, Nina Kaseva, Miia Porkkala ja Aarne Luukko.

Lääkärikeskus Aava saa näin ollen ensimmäistä kertaa perheen ulkopuolisen hallituksen puheenjohtajan. Omistajia edustaa hallituksessa Miia Porkkala (os. Aho) ja Aho Groupin talousjohtaja Aarne Luukko. Aava Terveyspalvelut määrittää reunaehdot koko terveyskonsernin strategialle ja sen toimitusjohtajana jatkaa Antti Aho. Lisäksi entinen hallituksen jäsen Annakaija Lappalainen (os. Aho) jatkaa Aavassa gynekologian vastuulääkärinä.

”Olemme sisaruksina määrittäneet hallitustehtävien määräajat omistajille ja minun sekä Annakaijan osalta tuli aika antaa paikat seuraaville. Järjestely on tehty sen vuoksi, että aiomme pysyä itsenäisenä perheyhtiönä vastaisuudessakin. Perheenjäsenten ja rotaatiot yhtiöiden hallituksissa ovat osa yhdessä sopimaamme hyvää hallintotapaa. Samalla valmistaudumme hyvissä ajoin kolmannen polven sisääntuloon. Perheyhtiön muuttuessa tulevaisuudessa sukuyhtiöksi, on hyvin todennäköistä että hallituksen puheenjohtajat operatiivisissa omistusyhtiöissämme ovat jatkossakin perheen ulkopuolelta”, kertoo Antti Aho.

”Tämä oli erinomainen paikka hakea lääkärikeskusliiketoimintoihimme paras mahdollinen perheen ulkopuolinen puheenjohtaja. Olen todella iloinen, että saimme Lauran mukaan. Hänella on vahva osaaminen usealta terveydenhuollon sektorilta ja arvostus niin lääkäreitä kuin hoitajia kohtaan. Laura ymmärtää, että vain hyvinvoiva henkilökunta voi saada aikaan parasta mahdollista asiakaspalvelua ja sitä kautta liiketoiminnallista kehitystä”, sanoo väistyvä Aavan hallituksen puheenjohtaja Antti Aho.

Laura Räty on Validia Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut syöpäsairaala Docrateksen hallituksessa, joten Ahon perheen toimintatavat ja arvomaailma ovat tulleet tutuiksi. Hänellä on laaja kokemus terveysalasta oltuaan pitkään Terveystalon liiketoimintajohtajana, Helsingin Kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana sekä sosiaali- ja terveysministerinä. Koulutukseltaan Räty on lääkäri ja lisäksi hän on suorittanut eMBA-tutkinnon.

”Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Yksityinen terveydenhuolto on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon kulmakivistä. Työterveys on syvällä yhteiskunnan rakenteissa ja yksityisten lääkärikeskusten tehtävänä on tarjota juuri niitä palveluita ja juuri siihen aikaan, kuin ihmiset kokevat niitä tarvitsevansa”, Laura Räty sanoo.

Räty: ”Aavan valtteja ovat näkyvät omistajat, ihmisläheiset arvot sekä laatu”

Rädyn mukaan Aava ja Pikkujätti ovat poikkeuksellisia yksityisessä terveydenhuollossa etenkin perheyritystaustansa ansiosta.

”Omistajuudella on väliä. Ihmisiä kiinnostaa ketkä minkäkin asian takana on. Ahon perhe on ollut vuosikymmeniä tarjoamassa 100-prosenttisesti suomalaista terveydenhuoltoa ja kotimaan matkailua, ne ovat kaikille tärkeitä, tuttuja ja sinivalkoisia asioita. Yhtiöiden arvoihin kirjattu halu ymmärtää ihmistä näkyy todella kaikissa kohtaamisissa.”

Räty uskoo Aavan asemaan ja mahdollisuuksiin suurten yksityisten terveysyhtiöiden rinnalla.

”Olemme hyvässä tilanteessa myös liiketoimintamahdollisuuksissa. Emme ole terveysjättejä, mutta olemme riittävän suuria kehittääksemme toimintaa vauhdilla eteenpäin. Uskon rakentamiseen erityisesti laadun näkökulmasta. Kun emme voi olla suurin tai halvin, meidän on oltava laadukkain. Meidän tulee panostaa myös siihen, että olemme paras työpaikka niin henkilökunnalle kuin ammatinharjoittajille.”

”Pikkujätti on markkinassaan uniikki, ainoa lääkäriketju, joka keskittyy vain lasten hoitoon. Aavassa ainutlaatuisuus kumpuaa mielestäni erityisesti yrityskulttuurista. Aava ja Pikkujätti ovat tehneet arvokasta työtä ja sitä me nyt jatkamme vakiinnuttaaksemme paikkamme terveyden ja hyvinvoinnin laatutalona” sanoo Laura Räty.