Sote-uudistus: HUS tarjoaa huippuosaamista potilaiden hyväksi tulevaisuudessakin

HUSin hankintavelan purkaminen etenee suunnitellusti 8.10.2021 10:40:10 EEST | Tiedote

Vanhasta hankintavelasta jo 70 prosenttia on saatu hoidettua. Samaan aikaan koko hankintatoimen tehokkuus on lisääntynyt merkittävästi. Tämän vuoden syyskuuhun mennessä on hankintapäätöksiä tehty jo yhtä paljon kuin edellisvuonna, yhteensä yli 400 kappaletta.