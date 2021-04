Spoken word runouden -taitajat yhdistävät voimansa Amanda Gormanin suomennoksissa

Jaa

Amanda Gormanin teokset kääntää suomeksi työpari Laura Eklund Nhaga ja Aura Nurmi. Äänikirjoiksi ne tulkitsee artistinimellä Yeboyah tunnettu Rebekka Kuukka. Kaikkiaan Gormanilta suomennetaan tänä vuonna kaksi teosta, toukokuussa lahjakirja Vuori jota nousemme ja syyskuussa Loren Longin kuvittama lastenkirja Muutos nousee ja soi. Gormanin runojen laajempi kokoelma ilmestyy vuonna 2022.

Amanda Gormanin teosten suomentajaa mietittäessä painotettiin runous- ja käännösosaamisen lisäksi ymmärrystä spoken word -perinteestä sekä kulttuurisesta kontekstista, johon teokset liittyvät. Sekä Eklund Nhaga että Nurmi ovat nuoresta iästään huolimatta pitkän linjan tekijöitä.

”Amanda Gormanin tuotanto ja esimerkki antavat rohkeutta ja tulevaisuuden toivoa myös meille suomalaisille keskellä muutoksia, joita parhaillaan elämme. On upeaa, että meiltä löytyy näin lahjakkaita nuoria ääniä tulkitsemaan ja tuomaan Gormanin viestin suomalaisille lukijoille”, iloitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Laura Eklund Nhaga on 24-vuotias aktivisti, spoken word -artisti ja näyttelijä. Tällä hetkellä hän opiskelee sosiologiaa Warwickin yliopistossa Isossa-Britanniassa ja on erikoistunut rotu- ja maailmanpolitiikkaan. Hän on kirjoittanut poliittista runoutta suomeksi ja englanniksi 16-vuotiaasta lähtien. Kaikessa taiteessaan hän on käsitellyt antirasismin ja feminismin teemoja.

”Mustana nuorena runoilijana ja naisena olen suunnattoman innoissani päästessäni kääntämään Gormanin sanoja rakkaalle äidinkielelleni. Nämä ovat juuri niitä sanoja ja tarinoita, joita Suomessa tarvitaan enemmän, ja olen onnellinen päästessäni niitä tänne tuomaan”, Laura Eklund Nhaga sanoo.

Aura Nurmi on 33-vuotias helsinkiläinen lavarunoilija, jolta on julkaistu kaksi vahvasti lavarunotaiteesta ammentavaa yhteiskunnallista runokokoelmaa, Villieläimiä (2016) ja Leijonapatsailla (2020). Hän on ollut mukana perustamassa Suomen ensimmäistä lavarunousyhdistystä, Helsinki Poetry Connectionia ja sittemmin perustanut ensimmäisen nuorten open mic -liikkeen. Lukukeskuksessa Nurmi johti työryhmää, joka toteutti laajan pioneeritutkimuksen lavarunoudesta ja lukemiseen innostamisesta.

”Tämä on kunnia, josta en olisi osannut edes uneksia. Teen kaikkeni, jotta Gormanin säkeet soljuisivat suussa suomen kielellä. Hyödynnän yli kymmenvuotisen asiantuntemukseni lavarunoustyön parissa. Odotan myös kollaboratiivista käännösyhteistyötä, joka on aina ollut luonteva työskentelyn tapa”, sanoo Aura Nurmi.

Yeboyah eli Rebekka Kuukka on 24-vuotias muusikko, DJ, malli ja freelance-kirjoittaja, jolle ympäristöasiat ja intersektionaalinen feminismi ovat tärkeitä.

Ensimmäinen Amanda Gormanin teos ilmestyy suomeksi 21.5. nimellä Vuori jota nousemme. Vuoden vaikuttavin runo saadaan julki upeassa lahjakirjaformaatissa, jossa on mukana Oprah Winfreyn esipuhe.