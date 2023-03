StaffPoint voitti merkittävän sopimuksen Hanselin henkilöstövuokrauskilpailutuksessa

Yritysten ohella myös julkishallinto on merkittävä henkilöstöpalveluiden tilaaja ja edelleen kasvava asiakkuus StaffPointille. StaffPoint (Professionals) on jo vuodesta 2011 lähtien toiminut Hanselin henkilöstövuokrauskumppanina. Puitesopimukseen on kuulunut julkishallinnon organisaatioille kätevä ja kustannustehokas palvelu vuokratyöntekijöiden löytämiseksi.

Kumppanuus on mahdollistanut nopean reagoinnin muuttuviin henkilöstötarpeisiin muun muassa COVID-19-pandemian aikana sekä viime vuonna, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa toi äkillisen työvoimatarpeen muun muassa maahanmuuttovirastoon. Kilpailutuksen myötä puitejärjestelyyn liittyneet organisaatiot voivat hankkia työvoimaa usein nopeallakin aikataululla.

”Toimitamme julkishallinnolle jo yli 700 vuokratyöntekijää vuodessa”

”Hansel on meille merkittävä sopimuskumppani ja on äärimmäisen hienoa päästä jatkamaan vuosien mittaan hioutunutta yhteistyötä entistä laajemmaksi. Uudella sopimuskaudella puitejärjestelyyn on ennakkoon liittynyt lukuisia meille uusia tahoja, joiden kanssa aloitettava yhteistyö tuo vuokratyöntekijöillemme varmasti hienoja ja mielenkiintoisia työmahdollisuuksia”, StaffPoint Professionals -toimialajohtaja Minna Arneal toteaa.

Hansel-sopimuksesta StaffPointissa vastaava asiakkuusjohtaja Mari Palin iloitsee siitä, että pitkäaikainen yhteistyökokemus alkaa näkyä erityisenä nopeutena ja täsmällisyytenä: ”Julkishallinnon asiakkaamme tietävät, että tunnemme heidän osaajatarpeensa ja niiden kehitysalueet. Työnhakijatkin osaavat jo ottaa meihin yhteyttä halutessaan erityisesti hakeutua julkishallinnon organisaatioihin töihin.”

Vaikka osaajia saa StaffPointin kautta myös nopeisiin tarpeisiin, rekrytoinnit tehdään huolella ja ennakoiden mahdollisimman pitkää ja hedelmällistä uraa julkishallinnossa.



”Paras tilanne on se, kun julkishallinnon organisaatiossa avautuu vakituinen tehtävä ja vuokraamamme osaaja työllistyy kyseiseen tehtävään määräaikaisen työsuhteen päättyessä”, Palin jatkaa.