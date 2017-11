Star of 2017 -palkinto Kotipizza Groupille

Kotipizza-ketjun emoyhtiö Kotipizza Group on voittanut Star of 2017 -sarjan European Small and Mid-Cap Awards -pörssiyrityskilpailussa. Sarjassa palkitaan yrityksiä, jotka ovat yltäneet toimialallaan poikkeukselliseen taloudelliseen menestykseen, osoittaneet vahvaa kasvupotentiaalia ja toimineet vastuullisesti.

Keskiviikkoiltana Brysselissä järjestetyssä European Small and Mid-Cap Awards -kilpailussa palkittiin pieniä ja keskisuuria eurooppalaisia pörssiyrityksiä, jotka soveltavat liike-elämän parhaita käytäntöjä ja kannustavat menestyksekkäällä esimerkillään muita pk-yrityksiä listautumaan. Viidettä kertaa järjestetyssä kilpailussa jaettiin palkintoja neljässä sarjassa. ”Voitto Star of 2017 -sarjassa on suuri kunnia Kotipizza Groupille. Se osoittaa, että yrityksemme tarina ja viesti vastuullisuudesta on huomattu ja otettu hyvin vastaan myös kansainvälisesti”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo. ”Pk- ja kasvuyritykset ovat tärkeässä asemassa Euroopan talouden, työllisyyden ja kilpailukyvyn rakentamisessa. On hienoa, että Kotipizza Group voi inspiroida nousevia tähtiä johtamaan toimintaansa tavoitteellisemmin ja hakemaan kasvua pääomamarkkinoilta”, Tervanen sanoo. European Small and Mid-Cap Awards -kilpailun järjestivät Euroopan komissio, johtavat eurooppalaiset arvopaperipörssit sekä Euroopan pörsseihin listautuneiden yritysten etujärjestö EuropeanIssuers. Yksikään suomalainen yritys ei ole aikaisemmin ollut voitokas kilpailussa. Tällä hetkellä Kotipizza Groupin omistuksesta noin 48 prosenttia on muilla kuin suomalaisilla sijoittajilla. Lisätietoja kilpailusta ja voittajista: http://www.europeansmallandmidcapawards.eu/

