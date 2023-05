Stereotypiat ja maskuliininen kulttuuri pitävät naiset vähemmistönä tekniikassa

Susanna Bairoh’n väitöskirja The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers pureutuu sukupuolten eroja tekniikan alalla ylläpitäviin tekijöihin. Bairoh’n mukaan sitkeiden erojen taustalla on useita toisiinsa kiinnittyneitä syitä, joista pohjimmainen on matemaattisen osaamisen ja tekniikan kietoutuminen yhteen miehisyyden kanssa. Lisäksi maskuliininen kulttuuri suosii miehiä ja stereotypiat vahvistavat käsityksiä miesten paremmasta osaamisesta. Yhdessä nämä heikentävät naisten uskoa osaamiseensa ja mahdollisuuksiinsa sekä vähentävät kiinnostusta tekniikan alaa kohtaan.

- Puhutaan yhdestä tekniikan uraputkesta, mutta oikeasti niitä on kaksi. Miesten ja naisten urat näyttäytyvät hyvin erilaisina. Naisten uraputki on huomattavasti vähemmän houkutteleva: se on ruosteinen ja täynnä erilaisia umpikujia, Bairoh toteaa.

Väitöskirjassa todetaan, että sukupuolen merkitys tekniikan alalla näkyy monin tavoin. Miesten ja naisten odotukset ja kokemukset eroavat merkittävästi toisistaan. Valtavirran tutkimuskirjallisuus, jonka pohjalta julkista keskustelua käydään, ei kuitenkaan käsittele sitä, miten tekniikan alasta on rakennettu miehinen. Maskuliinisen kulttuurin ja stereotypioiden merkitystä ei joko tunnisteta tai niitä vähätellään.

- Valtavirran tutkimuskirjallisuudessa ihmetellään, miksei tekniikka kiinnosta naisia. Esitän väitöskirjassani, että todellinen syy naisten vähäisempään kiinnostukseen on kuva, joka tekniikan maailmasta välittyy. Ala ja uramahdollisuudet näyttäytyvät erilaisena miehille ja naisille, Bairoh sanoo.

Tutkijan mielestä tilannetta ei korjata hokemalla, että naisten pitäisi olla kiinnostuneempia tekniikasta. Bairoh’n mukaan muutos pitää aloittaa tunnustamalla tosiasiat: kyse ei ole miesten ja naisten välisistä synnynnäisistä eroista vaan rakennetusta maskuliinisesta kulttuurista, joka pohjautuu käsitykseen siitä, että miehet ja tekniikka liittyvät yhteen, naiset ja tekniikka eivät.

Väitöskirja The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers on tämän viestin liitteenä.

Susanna Bairoh’n väitöstilaisuus pidetään perjantaina 12. toukokuuta klo 12 Hankenilla ja etäyhteyden välityksellä Teamsissä, johon voi osallistua tämän linkin kautta.

Vastaväittäjä: Heather Hofmeister, Professor (Chair) of Sociology, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.

Kustos: Jeff Hearn

Lisätietoja:

Susanna Bairoh

Puhelin: 040 775 9118

Sähköposti: susanna.bairoh@tek.fi