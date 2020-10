STTK: Koronapandemia ja etätyö luovat haasteita työsuojelulle ja työhyvinvoinnille

Koronapandemia on luonut aivan uusia haasteita työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnalle.

– Työnantajan on turvattava työntekijöidensä terveys ja turvalliset työolot kaikissa työtehtävissä ja työtilanteissa. Koronapandemian oloissa velvoite on erityinen, sillä moni työskentelee terveytensä ja jopa henkensä uhalla eri työtehtävissä. Työpaikkojen ja työntekijöiden turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita tulisi aina säännöllisesti käsitellä yhteistoiminnassa työnantajien, henkilöstön edustajien ja työsuojelutoimijoiden välillä, mutta koronan oloissa tämä yhteistyö on turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Tänään STTK:n henkilöstön edustajien tapahtumassa palkittiin Vuoden STTK:lainen työsuojeluvaltuutettu. Perusteluissa korostettiin pitkäjänteisyyttä työsuojelutyössä.

– Työsuojelussa ei tunneta pikavoittoja vaan se on jatkuvaa kehittämistyötä nopeastikin muuttuvissa työoloissa ja työtehtävissä. Kun perinteisesti työsuojelu on mielletty onnettomuuksia torjuvaksi fyysiseksi toiminnaksi, modernissa lisääntyvässä asiantuntijatyössä henkisen työsuojelun merkitys on yhä tärkeämpää. Stressi, uupuminen ja mielenterveyden ongelmat ovat modernin työelämän vitsauksia. Hyvällä ja ennakoivalla työsuojelulla niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.

Korona sai aikaan suomalaisessa työelämässä etätyön tiikerihypyn.

– Vuosikymmenet on puhuttu etätyön lisäämisestä, mutta korona teki muutamassa päivässä sen, mihin vuosikymmenten puhe ei pystynyt. Nyt voidaan puhua etätyön vallankumouksesta. Suomen talous on kestänyt vaikeaa korona-aikaa muita maita paremmin juuri siksi, että meillä valmiudet siirtyä etätyöhön olivat maailman huippua.

Etätyö voi kuitenkin pidemmän päälle muodostua työsuojelun haasteeksi.

– Vaikka moni on sopeutunut etätyön oloihin, se luo myös monenlaisia paineita. On osattava mitoittaa työn ja vapaa-ajan suhde oikein, huolehdittava itse tauoista ja palautumisesta, työergonomiasta ja monesta asiasta, joka työpaikoilla hoituu kätevästi. Työnantajan on kannettava vastuunsa myös etätyön luomista työsuojelun haasteista riippumatta siitä, missä tai mitä työtä etänä tehdään. Työsuojeluvaltuutettu on tässä työssä työnantajan paras kumppani.

STTK muistuttaa työnantajia etätyössä olevien riittävästä vakuutusturvasta työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Etätyöhön työnantajan tulisi hankkia työntekijöille lisäturva vapaaehtoisella henkilövakuutuksella.

– Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan arviolta puoli miljoonaa palkansaajaa on työnantajan ottaman vapaa-ajan vakuutuksen piirissä. Läheskään kaikkien etätyötä tekevien vakuutusturva ei siis ole kunnossa, Palola arvioi.