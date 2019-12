Styrelsens beslut 16.12: Nationellt centrum på HUS för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga

HUS styrelse inrättade en tjänst som direktör för Diagnostikcentrum och ledigförklarar tjänsten. Styrelsen fastställde investeringsprogrammet för år 2020. Investeringarna uppgår till totalt 240 miljoner euro, varav över hälften är byggprojekt.

Nationellt centrum för smärtbehandling hos barn och unga

På HUS grundas ett nationellt centrum för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga. Centrumet samlar smärtbehandlingen i landet under en funktionell enhet och förbättrar samtidigt tillgången till behandling av i synnerhet långvarig smärta och det multiprofessionella greppet kring den. Smärtbehandling för barn och forskningen kring den har inte bara här hemma utan också i världen fått för lite uppmärksamhet i jämförelse med smärtbehandling för vuxna. Med det nya centrumet är målet att utveckla smärtbehandlingen också internationellt.

Centrumet verkställer sitt nationella uppdrag i samarbete med de övriga universitetssjukhusens barnkliniker genom att erbjuda utbildning till proffs inom smärtbehandling, skapa samarbete kring vårdvägar och mångsidiga nationella konsultationstjänster. Till arbetsbilden för de ordinarie läkarna och vårdarna inom centrumet ingår därmed också konsultation både på distans och på plats inom de övriga universitetssjukhusens barnkliniker och centralsjukhusen samt i förebyggande syfte också inom skolhälsovården.

Verksamheten inleds med stöd av Stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd som beviljat en bryggfinansiering. Stiftelsen förbinder sig till att finansiera verksamheten med 900?000 euro per år under tre års tid. Finansieringen täcker personalkostnaderna för sex ordinarie och tre deltidsanställda medarbetare under avtalsperioden. På samma gång fullgör stiftelsen sitt ändamål som utvecklare av sjukvård för barn och forskningen kring den i Finland.

Efter att bryggfinansieringen upphört svarar HUS för personalkostnaderna för den kliniska verksamheten.

HUS styrelse befullmäktigade verkställande direktören att ingå ett avtal med Stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd enligt det föreslagna innehållet. HUS står för centrumets övriga kostnader som utgifter för lokaler, apparater och läkemedel.

För mera information: Verksamhetsdirektör Jari Petäjä, jari.petaja(at)hus.fi

Direktör söks till Diagnostikcentrum

HUS Diagnostikcentrum grundades 1.7.2019 genom att HUS Bilddiagnostik och HUSLAB sammanfördes till ett gemensamt resultatområde. Från och med 31.12.2019 ingår också laboratorie- och bilddiagnostikfunktionerna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote) i helheten. Resultatområdets verksamhet fördelas därmed från och med början av år 2020 på tre verksamhetsområden med en gemensam förvaltning.



Medan centrumets verksamhet bereddes har tjänsten som direktör för diagnostik varit tidsbunden för perioden 1.4.2010-31.3.2020, med ett optionsår. Uppdraget har skötts av förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen. När resultatområdet nu inleder sin verksamhet i enlighet med målen fattade styrelsen beslut om att ändra tjänsten som direktör för resultatområdet till en tillsvidareanställning från och med 1.4.2020 och ledigförklara tjänsten som direktör för diagnostik.

För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi

HUS investeringar 240 miljoner år 2020

Styrelsen godkände investeringsprogrammet för åren 2020-2023, som uppgår till totalt 1 065 miljoner euro. Investeringarna för år 2020 uppgår till 240 miljoner euro. Byggprojektens andel av investeringarna 2020 är 164 miljoner euro. Apparatanskaffningarna för sjukvårdsområdena, HUS Diagnostikcentrum och de övriga resultatområdena uppgår i investeringsprogrammet till 43 miljoner, och IT-förvaltningens investeringar till ca 29 miljoner.

Tyngdpunkten på bygginvesteringarna ligger fortfarande i Mejlans på grund av Brosjukhus- och Eksjukhusprojekten (nya Ögonsjukhuset), men skiftar småningom över till ombyggnadsprojekten på Jorvs, Hyvinge och Pejas sjukhus. Totalrenoveringen av de gamla sjukhusbyggnaderna i Mejlans, som Kvinnokliniken och Parksjukhuset (tidigare Barnkliniken) är också strategiskt viktiga.

Enligt förvaltningsstadgan fattar styrelsen projektspecifikt beslut om fördelningen av investeringsprogrammet för projekt av storleken 0,5–10 miljoner euro, för större projekt krävs separata beslut av fullmäktige. För byggprojekt på minst 5 miljoner euro behövs dessutom undantagslov av social- och hälsovårdsministeriet.

Förslaget till investeringsprogram 2020-2023 är inte offentligt på grund av de kostnadsuppgifter på projektnivå som ingår i det.

Ärendet har behandlats i fullmäktige 12.12.2019

För mera information: Investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi

Driftsplaner och resultatmål för år 2020

Styrelsen fastställde sjukvårdsområdenas och de övriga resultatområdenas driftsplaner och bindande resultatmål för år 2020. Produktivitetsmålet för sjukvårdsområdena är 1 % och för de övriga resultatområdena 1,5 %. Det totala produktivitetsmålet för sjukvårdsområdena är ändå 1,5 % då man beaktar kostnaderna av engångskaraktär som ibruktagandet av Apotti medför.

Ärendet har behandlats i fullmäktige 12.12.2019

För mera information: Ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi

Ändringar i tjänste- och yrkesbeteckningar

Styrelsen beslöt att i Samförvaltningen inrätta en tjänst som kvalitetsöverläkare och ytterligare en som överläkare samt dra in åtta tjänster inom ekonomiledningen och ändra dem till vakanser i arbetsavtalsförhållande. Styrelsen godkände också 20 nya beteckningar och ändrade behörighetsvillkoren för sju beteckningar. Beredningen av betecknings- och behörighetsvillkoren har gjorts i personalledningen och har behandlats 11.12.2019 i HUS personalkommitté.

Under beredningen har man också hört sakkunniga inom resultatområdena. Ändringarna medför inte kostnadseffekter i sig.



För mera information: Personaldirektör Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi

