Styrelsens beslut 23.3: Styrelsen godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019

Terveyskylän Koronabotti ja henkisen tuen ohjelma kiinnostaa – kävijöitä jo lähes 50 000 20.3.2020 13:18:09 EET | Tiedote

Koronaepidemia herättänyt valtavan määrän kysymyksiä eri neuvontakanavissa. Tiedonjanoiset ovat löytäneet myös Terveyskylän Koronabotin - sillä on tehty viikossa lähes 50 000 oirearvioita ja kysymys-vastaus-viestejä on lähetetty lähes miljoona. Henkisen tuen ohjelmassa on tehty jo yli 3000 harjoitusta.