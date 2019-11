Styrelsens beslut 25.11: HUS strategi, budgeten för 2020 samt ekonomiplanen för 2020-2022 redo för fullmäktige

Poststrejken gjort det svårare att nå patienten 21.11.2019 15:40:00 EET | Tiedote

Under poststrejken ringer HUS upp patienterna angående tidsbokningar. Det har blivit ett problem många av patienterna inte svarar på samtalen eller på de ringbud som skickats per textmeddelande. Mängden icke-bokade tider har tydligt vuxit under strejken.