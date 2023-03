Sunborn Eventsin sopimus Kulttuuritalolla päättyy

Ovet auki kulttuurinnälkäisille – keväällä Kulttuuritalolla poikkeuksellinen kattaus 15.2.2022 12:33:36 EET | Uutinen

Helsingin Kulttuuritalolle tulee ennätyksellisen vilkas kevät. Rajoitusten poistuttua keikkoja ja tapahtumia järjestetään nyt historiallisen paljon. Kevään kalenterissa on jo yli 50 tapahtumaa konserteista stand-upiin ja seminaareihin. Lisää tapahtumia julkaistaan vielä kevään aikana, kertoo Sunborn Eventsin aluejohtaja Sami Hokkanen. Kevään kattauksesta Hokkanen nostaa esiin mm. toukokuussa Kulttuuritaloon saapuvan Macy Grayn, SF-Bluesin 20-vuotisjuhlakonsertin (Pepe Ahlqvist, Heikki Silvennoinen ja Dave Lindholm), Postmodern Jukeboxin, joka versioi nykypäivän pop-klassikoita 20-luvun tyyliin, Sami Hedbergin juhlakiertueen ja Jethro Tullin konsertin. Kultsan keväässä on luvassa myös drag-artistien esityksiä. Kesää kohti mentäessä meno alkaa kansainvälistyä entisestään - kesäkuussa nähdään mm. Mew, Hanson, Gogol Bordello, Iggy Pop ja Tom Odell. Myös yritystilaisuuksia järjestetään selvästi enemmän. "Kulttuuritalon kokoustilojen kysyntä on jo herännyt. Nyt on hyvä aika varmistaa kokousp