Sunneva Sjögrén ja Jaana Villanen julkaisevat Missimatka - oman elämän brändilähettilääksi -kirjan - ääneen pääsevät taustavaikuttajat ja missit

Miss Suomi -kilpailun omistaja Sunneva Sjögrén ja arvostrategi Jaana Villanen julkaisevat Missimatka - oman elämän brändilähettilääksi (Value Books) -kirjan tiistaina 25. elokuuta. Kirja on kurkistus siihen, millaista on olla luupin alla Miss Suomena.

"Olin havainnut, ettei varsinaista käsikirjaa matkasta missiksi ja oman elämän brändilähettilääksi ollut kirjoitettu, joten teokselle oli olemassa selkeä tarve. Elämän agendaa ei voi antaa kenellekään antaa käteen. Jokainen ihminen on oman elämänsä johtaja, ja missikilpailussa tulee johtaa omaa kasvutarinaansa", Jaana Villanen toteaa.

"Kirjassa on kirjoitettu myös auki ensimmäistä kertaa, mitä missikisan kulisseissa tapahtuu ja menestys vaatii. Kurkistusaukon kulisseihin tarjoavat missejä seurannut toimittaja, kaksi valokuvaa ja valmentaja, jotka kertovat ajatuksensa siitä, miten kaiken keskellä voi olla aidosti oma itsensä ja elää omaa elämäänsä, jota toiset seuraavat", Sunneva Sjögrén kertoo.

Jaana Villanen on toiminut jo useamman vuoden ajan Miss Suomi -kilpailijoiden valmentajana ja pääkouluttajana.

"En olisi tätä kirjaa kirjoittanut ilman Sunnevaa, jonka kanssa minulla on ollut ilo tehdä töitä jo vuosia Miss Suomi -brändin kanssa. Olemme toteuttaneet kirjan yhteistyönä, jossa roolinani on ollut haastatteluiden tekeminen ja tekstin tuottaminen, ja Sunneva on huolehtinut kirjan visuaalisesta ilmeestä sekä kaikesta kuvamateriaalista, jota kirjan sivuilla on."

Kirjassa ääneen pääsevät niin nykypäivän missit kuin todelliset legendat kauneusmaailman huipulta, kuten Riitta Väisänen, Marianne Harjula, Saija Palin Essi Pöysti, Sara Chafak, Shirly Karvinen ja Alina Voronkova. Taustavaikuttajista ääneen pääsevät muun muassa missikeisari Eino Makunen, tyylikonsultti Leena Sarvi, viihdetoimittaja Petri Voutilainen, valokuvaaja Nadi Hammouda, missiasiantuntija Heidi Maijala ja Miss Suomi -organisaation kampaajana aikoinaan pitkään työskennellyt Nina Mikkonen.

Vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak avautuu kirjassa kokemastaan koulukiusaamisesta ja rasismista, joka lisääntyi julkisuuden myötä."Ihmiset kokevat, että heillä on oikeus kommentoida ja esittää näkemyksensä siitä, mitä olen ja miltä näytän. Kuitenkin kaiken takana missikin on ihminen, jolla tunteet. Jolla on ylämäkiä ja alamäkiä. Lopulta opin, ettei kaikkia voi miellyttää. Oli pakko kehittää itselleen kuori, jonka taakse voi mennä ja suojautua. Opin pitämään oman yksityiselämäni ja 'julkisen minäni' erillään selviytyäkseni", Sara Chafak kertoo kirjassa.

Vuoden 2016 Shirly Karvinen raivasi tiensä Miss Suomesta radiojuontajaksi ja tv-kasvoksi, joka nähdään tänä syksynä Tanssii tähtien kanssa -parketilla. Hän on joutunut voittamaan monia pelkoja tavoitellessaan unelmaansa. "Pahoja paikkoja on aina ajoittain. Uudet projektit ja radiotyön aloittaminen jännittivät minua paljon. Ennen muuta se, mitä tulee olemaan kuulijoiden ja katsojien palaute: pitävätkö he siitä, mitä teen? Se loppupelissä ratkaisee. Aina, kun teen jotain täysin uutta, se jännittää. Samaan aikaan, uskon kuitenkin siihen, että jos ei enää jännittäisi, jos hermostuneisuus häviäisi, olisi palo sammunut."

Kirjan julkistamistilaisuus järjestetään tiistaina 25.8.2020 kello 16-18 Hotelli Presidentissä

