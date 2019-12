Sunrise Avenuen Euroopan kiertueen liput viedään käsistä

100 000 ennakkoon myynnissä ollutta lippua myytiin kahdessa minuutissa. Kiertueen varsinainen lipunmyynti alkaa maanantaina.

Sunrise Avenuen Euroopan kiertueen liput menevät kuin kuumille kiville. Lopetuspäätöksensä kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa maanantaina julkaisseen yhtyeen jäähyväiskiertueelle on myyty jo yli 100 000 lippua. Liput myytiin kahdessa minuutissa niiden tultua myyntiin. Kiertueen varsinainen lipunmyynti alkaa vasta maanantaina.



"Siitä hetkestä lähtien, kun suuren päätökseni tein, on jollain jännällä tavalla tuntunut siltä että nyt tapahtuu jotain suurta. Mutta en osannut kuvitella mitään tällaista. En edes osaa sanoa tähän nyt mitään järkevää, on ihan mieletöntä että niin moni ihminen haluaa kokea bändin viimeiset hetket yhdessä ja antaa tälle tarinalle kauniin lopun”, kommentoi Samu Haber.

Suuren suosion takia yhtyeen Thank You For Everything -kiertue laajenee seitsemällä Saksan lisäkeikalla.



Varsinkin saksankielisessä Euroopassa huippusuosiota nauttivan yhtyeen päätöskiertue huipentuu 15.8.2020 Helsingin Olympiastadionille. Viimeisen keikan liput tulevat myyntiin ensi maanantaina 9.12. klo 10 Lippupisteessä. Samaan aikaan yhtyeen nettisivujen kautta tulee myyntiin myös toinen ikimuistoinen elämys bändin intohimoisille faneille: mahdollisuus yöpymiseen Sunrise Avenue -teemahotellissa. Fanihotellina toimii Clarion Hotel Helsinki 15.–16.8.2020.



Lue lisää



Thank You For Everything -musiikkivideo



THANK YOU FOR EVERYTHING -KIERTUE

04.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Saksa

05.06.2020 Barclaycard Arena, Hampuri, Saksa

04.07.2020 Zürich Hallenstadion, Zürich, Sveitsi

24.07.2020 Vienna Stadthalle, Wien, Itävalta

25.07.2020 Munich Olympiahalle, München, Saksa

01.08.2020 Cologne Lanxess Arena, Köln, Saksa

15.08.2020 Helsingin Olympiastadion, Helsinki

LISÄKEIKAT

03.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Saksa

23.06.2020 Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Saksa

25.06.2020 Festhalle, Frankfurt, Saksa

11.07.2020 Barclaycard Arena, Hampuri, Saksa

26.07.2020 Olympiahalle, München, Saksa

30.07.2020 TUI Arena, Hannover, Saksa

31.07.2020 ISS Dome, Düsseldorf, Saksa



SUNRISE AVENUE

Samu Haberin luotsaama Sunrise Avenue tunnetaan parhaiten hiteistään ”Hollywood Hills”, ”Forever Yours” ja ”Fairytale Gone Bad”. Yhtye on huomioitu lukuisia kertoja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä musiikkialan palkinnoilla. Haber on hurmannut myös The Voice of Germany -tv-ohjelman tähtivalmentajana Saksassa ja Vain elämää -sarjassa tulkiten muiden suomalaisartistien kappaleita.



Yhtyeen viittä tähän mennessä julkaistua studioalbumia ja kokoelmalevyä on maailmanlaajuisesti myyty lähes 2,5 miljoonaa kappaletta. Striimauspalveluissa yhtyeen biisejä on kuunneltu yhteensä yli 350 miljoonaa kertaa. Kulta- ja platinalevyjä bändille on kertynyt huikeat 58 kappaletta, joista viimeisin myönnettiin viime viikolla Suomesta Heartbreak Century -albumista (2017).