Sunrise Avenuen päätöskiertue siirtyy ensi vuodelle

Helsingin Olympiastadionin konsertit järjestetään 16.–17.7.2021.

Sunrise Avenue​ siirtää uransa päättävää ​Thank You For Everything​ -kiertuetta vuodella eteenpäin. Siirron syynä ovat koronaepidemiaan liittyvät terveys- ja turvallisuussyyt sekä Saksassa tehdyt yleisötapahtumia koskevat valtionhallinnolliset päätökset. Myös yhtyeen jäähyväiskeikat Helsingin Olympiastadionilla siirtyvät heinäkuulle 2021.



“Tämä on valitettavaa, mutta varmasti ymmärrettävää, ettei tämänhetkisessä ​tilanteessa ole muuta mahdollisuutta kuin siirtää kiertuetta. ​Ja koska kyseessä on jäähyväiskiertue, on luonnollista että siirrot koskevat koko kiertuetta, eli myös Olympiastadionin keikkoja”​, kertoo yhtyeen manageri ​Mikko Saukkonen​.



Sunrise Avenuen kiertueelle on myyty ennätysmäärä lippuja, ja yhtyeen faneja odotetaan keikoille useista kymmenistä eri maista. “Nyt on mahdotonta kuvitellakaan lähes 300 000 ihmisen juhlivan yhdessä. Jo tuotantoharjoituksetkin vaatisivat kymmenien ihmisten läsnäoloa neljässä eri maassa. Emmekä edes haluaisi lähteä viimeiselle kiertueellemme hengityssuojat kasvoillamme peläten faniemme terveyden ja turvallisuuden puolesta. Elämässä on nyt tärkeämpiä asioita kuin Sunrise Avenuen tarinan loppuhuipennus ja sen aika tulee onneksi myöhemmin. Ja silloin nautimme siitä yhdessä ihanien faniemme kanssa kuin viimeistä päivää ilman ylimääräisiä huolia. Joten pitäkää lipuistanne hyvä huoli siihen saakka kunnes ensi vuonna nähdään”, kommentoi ​Samu Haber​.



17 keikkaa kattavan Euroopan-kiertueen uudet päivämäärät on julkaistu yhtyeen nettisivuilla. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uusille keikoille​.



Thank You For Everything -kiertueen uudet päivämäärät

02.04.2021 Hallenstadion, Zürich, Sveitsi

06.04.2021 Lanxess Arena, Köln, Saksa

09.04.2021 Hallenstadion, Zürich, Sveitsi

12.04.2021 ISS Dome, Düsseldorf, Saksa

14.04.2021 Barclaycard Arena, Hampuri, Saksa

15.04.2021 Barclaycard Arena, Hampuri, Saksa

17.04.2021 ZAG Arena, Hannover, Saksa

19.04.2021 Olympiahalle, München, Saksa

20.04.2021 Olympiahalle, München, Saksa

21.04.2021 Festhalle, Frankfurt, Saksa

22.04.2021 Mercedes-Benz Arena, Berliini, Saksa

26.04.2021 Arena, Leipzig, Saksa

27.04.2021 Arena, Leipzig, Saksa

30.04.2021 Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Saksa

02.05.2021 Stadthalle, Wien, Itävalta

16.07.2021 Helsingin Olympiastadion, Helsinki

17.07.2021 Helsingin Olympiastadion, Helsinki