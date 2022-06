Suojaa asuntosi varkailta loman aikana – Kuluttajaliiton lakimiehen parhaat vinkit

Paras tapa estää asuntomurto on pysyä kotona. Tämän vahvistavat tilastot, joiden mukaan asuntomurtojen määrä väheni huomattavasti viime vuonna. Silloin matkailu oli vähäistä koronatilanteen takia ja ihmiset pysyttelivät pääosin kotona. Myöskään sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat lomamatkalta eivät antaneet aihetta olettaa, että koti on jäänyt tyhjäksi loman ajaksi.

Edellisvuodesta poiketen tälle kesälle ennustetaan matkailubuumia. Onneksi on olemassa erilaisia tapoja suojella kotia lomamatkan aikana ja näin vähentää asuntomurron riskiä.

Tarkista vinkkilistalta keinot ennen kuin lähdet lomalle!

Lukitus kuntoon – erityinen huomio takaoveen. Vaikka tämä kuulostaakin itsestään selvältä, kannattaa aina varmistua siitä, että ovet ja ikkunat todella ovat lukossa. Ne kannattaa pitää muutenkin lukituttuina aina, kun mahdollista. Nykyaikainen laadukas lukko ja hyvä rakenteellinen murtosuojaus kannattaa olla ovessa. Varmuuslukolla voi lisäksi parantaa lukitusta. Takaoveen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska sen kautta tehdään huomattava osa omakoti- ja rivitalojen asuntomurroista. Älä markkinoi tyhjää asuntoa – some-etiketti kuntoon. Avoin profiili sosiaalisessa mediassa ja lomakuvien ja -suunnitelmien jakaminen somessa on tehokas tapa markkinoida omaa kotia varkaille. Loman keston tiedot ja lomakuvat on hyvä jakaa vain läheisille ystäville tai julkisemmin vaikka vasta loman jälkeen. Tyhjältä näyttävä koti saattaa myös houkutella voroja paikalle ja koti kannattaa pitää asutun näköisenä. Tähän voi vaikkapa käyttää liiketunnistimella toimivia valaisimia. Postivuori postilaatikossa tai ovimatolla viestii myös siihen, että ”reitti on selvä”. Kannattaa pohtia sanomalehden jakelun katkaisua loman ajaksi ja ilmoitusta siitä, ettei asuntoon toivota mainoksia tai ilmaisjakelua. Asunnon silmällä pitäminen – naapuri voi olla kullanarvoinen. Hyvistä väleistä ja yhteistyöstä naapureiden kanssa on hyötyä lomankin aikana. Naapureille voi kertoa lomasuunnitelmista ja pyytää heitä pitämään kotisi silmällä. Samalla tavalla voit itsekin loma-aikoina muistaa pitää naapurin kotia silmällä. Tilanne on varsin erinomainen, jos naapuri sovitusti vielä leikkaisi nurmikon, kastelisi kesäkukat ja tyhjentäisi postilaatikon. Valvontakamerastakin on hyötyä - mutta se ei ole läheskään yhtä tehokas kuin naapuri!

Mitä, jos keinot eivät riitäkään?

Vaikka kaikki suojakeinot olisivatkin käytössä, on kuitenkin järkevää varautua myös pahimpaan. Jos kotivakuutuksessa omaisuus on vakuutettu rikosvahinkojen varalta, korvataan vakuutuksesta murron aiheuttamia vahinkoja. Tarkista siis oman vakuutuksesi ehdot! Ota talteen kuvia ja tunnistetietoja arvokkaasta omaisuudesta, niin anastettua omaisuutta pystyy kuvailemaan poliisille ja korvausten hakeminen vakuutusyhtiöltä sujuu helpommin. Valokuvia kannattaa ottaa myös murtojäljistä ja vahingoittuneesta omaisuudesta vahinkoilmoituksen tekemistä varten.

Huomion arvoista on myös, että kotivakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoja, jos tapahtuneesta ei jää murtojälkiä. Eli taas on syytä muistuttaa, että ovet, ikkunat ja muut sisäänpääsytiet tulee olla hyvin suojattuja ja lukittuja, jotta sisään ei ole mahdollista tunkeutua ilman rakenteiden tai lukkojen rikkomista. Älä myöskään missään tapauksessa pidä vara-avainta, sellaisessa piilopaikassa, josta se on helposti löydettävissä.

Valitettavan usein anastettua omaisuutta ei osata kuvailla kovin tarkasti poliisille. Tässä lyhyet vinkit omaisuuden tunnistamiseen: