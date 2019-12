Suojalasien käyttö unohtuu etenkin ilotulitusta seuraavilta

Suojalasien käyttö on voimakkaasti vähentänyt ilotulitteiden sytyttäjien vammautumisia ja etenkin vakavia silmävammoja. Viime uutena vuotena maamme sairaaloissa hoidettiin silti 13 ilotulitteista vammautunutta.

Silmälääkäreille vuodenvaihteen yö on aina vuoden kiireisin, sillä päivystyksissä ympäri maata varaudutaan vastaanottamaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia ilotulitteista vammautuneita potilaita. Eniten potilaita hoidetaan HUSin Silmätaudeilla.

”Pääkaupunkiseudulla varaudutaan 3-6 ilotulitteen aiheuttamaan silmävammaan ja koko Suomessa 12-16 vammaan vuodenvaihteessa.”, ylilääkäri Tero Kivelä HUS Silmätaudeista kertoo.

Ilotulitteiden tarkastus on pistokokeisiin perustuva ja satojen tuhansien myytyjen tulitteiden joukossa on aina ”susia”, jotka räjähtävät sytytettäessä, jäävät maastoon tai kääntyvät vikasuuntaan, vaikka niitä käytettäisiin ohjeiden mukaisesti. Ilotulittaminen ja myös ilotulituksen seuraaminen ulkona ilman suojalaseja on siten aina riski, lukuun ottamatta järjestettyjä näytöksiä. Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitetta sytytettäessä uudesta vuodesta 2011 alkaen.

Suojalasit suojaavat tehokkaasti ilotulitteiden kipinöiltä ja roiskeilta

Ilotulitteita ostettaessa on muistettava hankkia suojalasit koko juhlaväelle, joka seuraa ilotulitusta ulkona. Erityisesti tämä koskee lapsia, joita on vammautunut yli 20 viimeisenä viitenä vuotena. ”Viime uutena vuotena vammautuneista lapsia oli neljä, joista ketään ei ollut suojattu suojalaseilla. Lasten valvonnan pitää jatkua myös uudenvuoden päivään, koska he saattavat löytää maastoon jääneitä tulitteita.”, ylilääkäri Kivelä muistuttaa.

Ilotulitusta on turvallisin seurata ikkunan takaa. Ulkona jokaisella katsojalla tulisi olla suojalasit. Huokeat muoviset, polykarbonaatista tehdyt suojalasit sopivat kaiken ikäisille ja kestävät vuodesta toiseen.

Ilotulittajalla on vastuu katsojienkin silmistä ja lasten turvallisuudesta. Turvaohjeet on syytä lukea ja noudattaa niitä tarkasti. Mikään ilotulite ei ole leikkikalu vaan räjähde.

Jos vahinko tapahtuu, silmävammoista voi soittaa Silmätautien päivystyspoliklinikan silmäpäivystykseen, 09 4717 3170.

Lisätiedot:



Ylilääkäri, professori Tero Kivelä

HUS Silmätaudit

050 525 2723, 09 4717 3110

tero.kivela@hus.fi