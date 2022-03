Suojaudu uhalta – maksuton Kansalaisen kyberturvallisuuskurssi tuo turvaa digimaailmassa

Maksuton Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi tarjoaa osaamista turvalliseen toimintaan digitaalisessa maailmassa. Kurssi on suunniteltu niin, että se sopii kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Sen voi opiskella verkossa sinulle sopivassa tahdissa. Kurssi on suunniteltu ja toteutettu Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskoulutus MPK:n yhteistyönä.

Digiturvallinen toiminta on nykyajan kansalaistaito, joka kuuluu kaikille ja jonka oppimiseen kannattaa käyttää hetki aikaa

Yksi Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssin teemoista on ”Digitaalinen osana kriisejä ja sotia”. Siinä pohditaan konfliktien yhä digitaalisempaa luonnetta ja tutustutaan siihen, kuinka Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa puolustetaan myös digitaalisessa maailmassa. Kurssi kokonaisuudessaan auttaa ymmärtämään digitaalista turvallisuutta niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla.

- Sotaan Ukrainassa on jo pitkään liittynyt myös kyberkomponentti. Konfliktin eskaloituminen alkoi jo pari viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä laajoilla kyberhyökkäyksillä, ja valitettavasti on todennäköistä, että ne voivat muuttua jatkossa vielä nykyistäkin vakavimmiksi. Tietotoliikenneyhteyksien ja digitaalisen infrastruktuurin toiminta on äärimmäisen tärkeää myös humanitaarisen katastrofin hallitsemiseksi, kertoo Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen.

Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/informaatioteknologia/kyberturvallisuus

Taustoitusta sodankäyntiin

Panu Moilanen on informaatioteknologian tiedekunnan Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman tutkinto-ohjelmavastaava. Ohjelma on avannut julkisesti katsottaviksi luentoja, joiden avulla voi pyrkiä ymmärtämään mm. Venäjän toiminnan taustalla olevia ajatus- ja toimintamalleja. Tällä hetkellä avatut sisällöt:

Martti J. Kari: Venäläinen strateginen kulttuuri – miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii? https://r.jyu.fi/str_venaja_2018

Venäjän informaatiosodankäynti https://r.jyu.fi/venaja_infosota

Veli-Pekka Tynkkynen: Energia-ase https://r.jyu.fi/eu-venaja-energia

Lisätietoja:

Lehtori Panu Moilanen, puh. 040 825 4554, panu.moilanen@jyu.fi