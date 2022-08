Suomalainen CSH Group Oy myi Augment-suksitehtaansa alppilajien uuden tähtitallin perustaksi

Suomalainen Jukka Peltola ja itävaltalaiset Franz Angerer sekä Michael ja Albert Kogler loivat huippulaatuisiin alppi- ja mäkihyppysuksiin erikoistuneen Augment Ski -suksitehtaan Peltolan perustaman CSH Group Oy:n tytäryhtiöksi vuonna 2015. Vuonna 2019 Augment laajensi toimintansa maailman ensimmäiseksi henkilökohtaisten sähköskuuttien tilauspalvelun tarjoajaksi. Myymällä suksitehtaansa yhtiö saa lisäresursseja mikroliikkuvuuspalvelun kasvattamiseen.

”Aloittaessamme suksien valmistamisen seitsemän vuotta sitten, oli päämääränämme valmistaa maailman parhaat sukset. Voittajasuksien kehitysosaajia on maailmassa alle 10 ja olen ylpeä, että meidän suksimestarimme ja tuotekehittäjämme kuuluvat tähän harvaan joukkoon. Augmentin osaaminen saikin väkevimmän mahdollisen todisteen, kun maailman paras alppiurheilija valitsi meidät valmistamaan nimeään kantavat sukset. Marcel Hirscherin, Red Bull Sportsin ja Augmentin yhdistyminen on alppimaailman merkittävin uutinen ja Red Bullin tulo mukaan suoraan lajin huipulle omiaan tuomaan lajille uutta nostetta. Yrityskaupan myötä Augment Ski:n henkilökunta jatkaa uudessa VAN DEER-Red Bull Sports Equipment -yhtiössä. Suksimestarimme varmistavat sekä uuden VAN DEER-Red Bull brändin tason, että myös tutun Augment-suksibrändin säilymisen maailman huipulla. Se on mahtava asia myös sähköskuuttiyhtiömme Augment.eco:n tunnettuudelle”, kertoo Augment Ski:n toimitusjohtaja ja CSH Group Oy hallituksen puheenjohtaja Jukka Peltola.

Uuden VAN DEER-Red Bull Sports -merkin perustaja Marcel Hirscher on alppihiihdonmaailmancupin kahdeksankertainen voittaja, kuusinkertainen pujottelu- ja suurpujottelucupin voittaja, kolminkertainen pujottelun ja kaksinkertainen joukkuekilpailun maailmanmestari, suurpujottelun ja alppiyhdistetyn olympiavoittaja ja maailmanmestari sekä pujottelun olympiamitalisti.

”Augment Ski saa yrityskaupan myötä tuekseen urheilumaailman leveimmät mahdolliset hartiat, ja me pystymme puolestamme keskittymään vauhdikkaasti aloittaneen Augment.eco -mikroliikkuvuuspalvelumme kehittämiseen. Yrityskauppaan kuuluu myös sponsorointisopimus, joten tulemme tekemään näkyvää brändiyhteistyötä VAN DEER-Red Bull Sportsin kanssa. Augment.eco -palvelu ja laadukkaat skuuttimme tulevatkin näkymään yhä laajemmin myös huippu-urheilun ympärillä”, lisää Peltola.

Parhaat varusteet liikkumiseen mäessä ja kaduilla

VAN DEER-Red Bull Sportsin päätös perustaa suksiensa valmistaminen Augment Ski osaamiselle on osoitus suomalaisyhtiön laadusta. Lajin parhaiden toimijoiden fuusio mahdollistaa huipputasoisten alppi- ja pohjoismaisten lajien sukset paitsi ammattilaisille, myös harrastajille. CSH Group Oy jatkaa huipputasoisten kilpapyörien kokoonpanoa Seinäjoella ja panostaa mikroliikkuvuuspalvelu Augment.eco:n kehittämiseen ja laajentamiseen. Augmentin suksi-, polkupyörä- ja skuuttibrändit tulevat tekemään keskenään tiivistä markkinointiyhteistyötä.

”Sähköisen pienliikkumisen palvelut ovat megatrendi, ja tukevat kaupunkien päästötavoitteiden saavuttamista. Aina käyttövalmis henkilökohtainen sähköskuutti on omiaan kasvattamaan julkisen sisääntuloliikenteen suosiota ja sitä kautta vähentämään yksityisautoilua keskustoissa. Me erotumme nopeasti kasvavalla, hyvin kirjavallakin sähköskuuttimarkkinalla huoltopalvelumallimme avulla, ollen myös osa kestävää kiertotaloutta. Suksitoimintamme myynnin ja sen mukanaan tuoman brändiyhteistyön myötä pystymme tuomaan Augment.eco-palveluamme esiin entistä vahvemmin”, kertoo Peltola.

Suomalaisen Augmentin juuret ovat huippu-urheilussa

Suksitehdas Augment Ski GmbH ja sen sisaryhtiö Augment Mobility Ab perustetiin seinäjokelaisen CSH Group Oy:n tytäryhtiöiksi vuonna 2015. Nyt myyty suksitehdas Itävallassa valmistaa käsityönä maailman parhaimmistoon kuuluvat mäkihyppy- ja alppilajien sukset ja Seinäjoella rakennetaan hiilikuiturunkoisia kilpapolkupyöriä. Augment Mobility Ab on konseptoinut sähköisen mikroliikkuvuuden nopeasti kansainvälistyväksi palvelutuotteeksi ja tarjoaa alan ensimmäisenä toimijana kuluttajille huolettoman ja laadukkaan henkilökohtaisen Augment.eco -sähköpotkulaudan saumattomalla huoltopalvelumallilla. Palvelu on Suomen lisäksi toiminnassa Ruotsissa, Tanskassa, Itävallassa, Ranskassa ja Italiassa. Asiakasmäärän ennuste tämän vuoden loppuun mennessä on 40 000. Augment.eco -palvelun huolto- ja logistiikkakeskukset toimivat Seinäjoella ja Itävallan Mittersilissä.