Suomalainen Kirjakauppa on valittu Henkilöstön osaamisen kehittäjä 2022 -palkinnon saajaksi

Kauppakamari jakaa jatkossa vuosittain palkinnon menestyville suomalaisille yrityksille, jotka panostavat osaamisen kasvattamiseen ja kehittävät työelämää.

”Haluamme kannustaa organisaatioita tukemaan henkilöstönsä osaamista ja työn sujuvuutta”, korostaa Helsingin Kamari Oy:n liiketoimintajohtaja Antti-Pekka Hulkko.

Ensimmäisen Henkilöstön osaamisen kehittäjä -palkinnon saajaksi on valittu Suomalainen Kirjakauppa Oy. Suomalainen Kirjakauppa kouluttaa henkilökuntaansa monipuolisesti ja suunnitelmallisesti oman Pöllöopistonsa avulla. Pöllöopisto on digitaalinen oppimisympäristö, jonka verkkokursseja henkilöstö voi suorittaa joustavasti oman työnsä ohessa.

”Suomalainen Kirjakauppa on hieno esimerkki yrityksestä, jossa henkilöstön osaamisen kehittäminen on nostettu strategiseen rooliin. Yrityksessä suhtaudutaan ennakkoluulottomasti moderneihin oppimisen kehittämisen ratkaisuihin ja teknologian hyödyntämiseen. Ei ole mikään ihme, että Suomalainen Kirjakauppa on haluttu työpaikka", kertoo Hulkko valinnan perusteista.

Suomalaisen Kirjakaupan Head of HR, Kristian Tötterman, on ilahtunut palkinnosta.

”Kouluttautumisen merkitys on meillä valtava. Työnantajalupauksessamme olemme sitoutuneet huolehtimaan työntekijöidemme työmarkkina-arvosta. Osaamisen kehittäminen ja sitä vaaliva kulttuuri on meillä myös strateginen painopiste. Osaamisen kehittäminen on sekä työnantajan että työntekijän asia, ja sitä tulee jatkuvasti kehittää. Osaamistarpeisiin pyrimme vastamaan myös omalla oppimisympäristöllämme ”Pöllöopistolla” johon olemme tuoneet sisältöjä myös KoulutusOnlinesta”, kertoo Tötterman.

