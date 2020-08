Suomalainen Lääkärikeskus Aava avaa paikallisten lääkäreiden voimin Hansakorttelissa 1.9.2020

Aava tarjoaa turkulaisille vaihtoehdon, jossa asiakaskokemus rakentuu tuttujen lääkäreiden, kotimaisuuden, perheyrityksen arvojen ja kattavien palvelujen ympärille. Yksityisten terveyspalveluiden konkari Paula Arvilommi siirtyy Pihlajalinnasta Aavan Turun aluejohtajaksi.

Hansakortteliin avattava Aava Hansa tulee palvelemaan nykyisiä ja uusia työterveyshuollon asiakkaita sekä vakuutus- ja yksityisasiakkaita entistä laajemmalla tarjonnalla. Aava Hansan toimipiste on auki viikon jokaisena päivänä, laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat myös käytössä aina kun vastaanototkin pyörivät.

”Hansa on Aavalle merkittävä avaus, jolta odotamme paljon. Tulemme suomalaisena toimijana kaupungin keskustaan, ja tarjoamme turkulaisille uuden yksityisen terveydenhuollon vaihtoehdon ja perheyrityksemme arvojen mukaista palvelua. Olemme iloisia, että saamme Aava Hansaan lukuisia paikallisia lääkäreitä”, sanoo toimitusjohtaja Raija Tapio.

Lääkärikeskus Aavalla on nyt Suomessa 18 toimipistettä, 12 paikkakunnalla. Turussa Aava on toiminut aiemmin Kupittaan Terveyspoukamassa pienellä työterveyshuoltoon painottuneella toimipisteellä.

Aavan Turun aluejohtajaksi Paula Arvilommi

Aava Hansassa aloittaa noin 20 lääkäriä, jotka edustavat useita erikoisaloja. Asiantuntijoiden määrä kasvaa vähitellen.

Aavan Turun aluejohtajaksi on nimitetty (1.9.2020 alkaen) Paula Arvilommi. Arvilommi on yksityisten lääkäripalveluiden konkari Turussa. Ennen Aavaan siirtymistä hän työskenteli kolmen vuoden ajan Pihlajalinnassa muun muassa aluejohtajana ja sitä ennen Turussa Diacor Terveyspalveluiden vastaavana lääkärinä.

”Turussa on paljon yksityisiä terveyspalveluiden tarjoajia, ja turkulaiset ovat tottuneet käyttämään palveluita. Olemme nyt murroskohdassa, jossa yksityisissä ketjuissa on liikehdintää. Uskon, että niin lääkärit, muut asiantuntijat, hoitotyöntekijät kuin asiakkaat löytävät myös meille. Ihmiset arvostavat tuttuja lääkäri-potilassuhteita, ja liikkuvat usein omien lääkäreidensä perässä. Monille kotimaisuus on myös tärkeä valinta terveyspalveluita valittaessa”, Arvilommi sanoo.

Suomalainen perheyhtiö Lääkärikeskus Aava on toiminut yli 50 vuotta. Aava on avannut tai avaa tänä vuonna yhteensä 7 uutta toimipistettä: Jyväskylään, Oulun keskustaan, Hämeenlinnaan, Turkuun, Tampereelle, ja kaksi, joista tiedotetaan myöhemmin.