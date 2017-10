Suomalainen rullalautailutähti toteutti haaveensa yöllisessä huvipuistossa

Kansainvälistä läpimurtoaan tekevä 23-vuotias Jaakko Ojanen on tänä vuonna skeitannut itsensä suuren yleisön tietoisuuteen. Skeittauksen moninkertainen Suomen mestari on päässyt näyttämään taitojaan maailmalla, mutta ehti toteuttamaan syksyllä poikkeuksellisen projektin kotikaupungissaan Tampereella. Rullalautailu Särkänniemen huvipuistossa on normaalisti kielletty, mutta Ojanen sai ainutkertaisen mahdollisuuden skeitata yhden yön ajan uusia spotteja, joihin kenellekään muulla ei ole aiemmin ollut pääsyä.

7-vuotiaana lajin aloittanut Jaakko Ojanen on teknisyydessään ainutlaatuinen rullalautailija, jonka temput jättävät haukkomaan happea. Vieraillessaan Särkänniemessä viime keväänä Jaakko tajusi, että alueelta löytyy monta kiehtovaa ja haastavaa spottia. Niiden skeittaaminen oli tosin mahdotonta, sillä rullalautailu Näsijärven rannalla sijaitsevassa huvipuistossa on ollut aina kiellettyä. Idea skeittivideon kuvaamisesta puistossa esiteltiin kuitenkin Särkänniemen väelle, joka koki, että koko elämänsä Tampereella asuneelle Ojaselle ja tämän pitkäaikaiselle tukijalle Red Bullille kannattaa antaa mahdollisuus poikkeuksellisen projektin toteuttamiseen. ”Särkänniemessä skeittaaminen oli jo pitkään pyörinyt mielessä. Se, että pääsee skeittaamaan yleisöltä suljetussa huvipuistossa keskellä suomalaista syysyötä, oli ainutkertaista.”, Jaakko Ojanen kertoo ja jatkaa: ”Tämä oli ensimmäinen oma projektini, joka oli täysin erilainen kuin mikään video tai leffa, jossa olen aiemmin ollut mukana. Olen tosi fiiliksissä siitä, että tämän projektin kautta pääsin toteuttamaan omaa juttuani tamperelaisille ikonisessa paikassa, joka on aiemmin ollut skeittaajille saavuttamattomissa.” Jaakko Ojanen kulkee rullalautailun kehityksen eturintamassa julkaisemalla tasaiseen tahtiin toinen toistaan hurjempia ja luovempia videoklippejä sosiaalisen median kanavissaan; perinteisesti kovimmat temput on säästetty pitempiin leffoihin. Uudessa projektissaan hän vei miljoonia katselukertoja keränneet temppunsa ennennäkemättömään ympäristöön. Pimeä, kylmä ja kostea yö, epätavalliset spotit eikä edes nyrjähtänyt nilkka haitannut Jaakko Ojasen menoa hänen osoittaessaan jälleen kerran ainutlaatuisuutensa rullalautailijana. Särkänniemessä syyskuussa kuvattu After Closing Hours – Jaakko Ojasen yö Särkänniemessä -filmi julkaistaan kansainvälisesti Red Bullin uutiskanavissa. Sen uskotaan tuovan lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta niin Jaakolle, kuin myös suomalaiselle rullalautailukulttuurille, Tampereelle ja Särkänniemelle. Video ja valokuvat ovat medioiden vapaassa käytössä.

