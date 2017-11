Suomalainen taidejoulukuusi luo juhlatunnelmaa Brightonissa

Suomen Lontoon Instituutti ja Brighton Fringe -festivaali juhlivat joulukautta lähes viisi metriä korkealla taidejoulukuusella keskellä Brightonia.

“Treecycle”-nimeä kantavan kuusen on koristellut kuvataiteilija Ilona Valkonen Vieno Motors -taiteilijakollektiivista. Vieno Motors toteuttaa anarkofloristisia esityksiä ja installaatioita yhdistämälläkasveja ennakkoluulottomasti ihmisiin ja esineisiin.

Joulukuusi on koristeltu elävillä kukilla ja kierrätysmateriaalilla, jota on kerätty Brightonista paikallisten avustuksella. Mukana on muun muassa pyöränrenkaita, rikkinäisiä sähköjohtoja ja puhkeamaisillaan olevia hyasintteja. Kukkasipulit muistuttavat myös suomalaisesta joululaulusta “Jo onkos tullut kesä nyt talven keskelle” ja kukkien hentous yhdistettynä kierrätysmateriaalien rosoisuuteen luovat kontrastin, joka auttaa katsojaa näkemään kauneutta myös tavallisesti roskiksi mielletyissä materiaaleissa.

“Treecycle” aloittaa Suomen Lontoon instituutin ja Brighton Fringen yhteistyön, joka huipentuu toukokuun 2018 kaupunkifestivaaleilla. Brighton Fringe on yksi maailman suurimmista Fringe-festivaaleista, ja ensi vuonna Suomen Lontoon instituutti on mukana tuomassa festivaalille suomalaisen ohjelmakokonaisuuden.

“Suomalaisilla on taipumus tehdä asiat virkistävällä, erilaisella tavalla, mikä sopii Brighton Fringen henkeen. Tämä joulukuusi tuo juhlamieltä, mutta välittää myös viestiä kierrättämisen tärkeydestä. Projekti on juhlava aloitus yhteistyöllemme Suomen kanssa, emmekä malta odottaa jatkoa”, kertoo Brighton Fringen johtaja Julian Caddy.

Kuusen ympärillä järjestetään myös itsenäisyyspäivän juhla 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 6.12. jolloin paikalle saapuvat muun muassa Brightonin pormestari Mo Marsh sekä tietenkin suomalainen joulupukki.