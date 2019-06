Suomalais-brittiläinen teepaviljonki nousee Designmuseon edustalle

Miten automatisaatio muuttaa työtä? Palkittu taiteilija Anu Suhonen tekee aiheesta näyttelyn Lontooseen 5.12.2018 13:22:08 EET | Tiedote

Kuvataiteilija Anu Suhosella on alkuvuodesta yksityisnäyttely Lontoossa. Residenssijakson päätteeksi avautuvan näyttelyn teemana on työ, ja sen innoittajana on toiminut keskustelu työn tulevaisuudesta.