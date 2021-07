Suomalais-hollantilaisen Coolbrookin innovaatio muovin valmistuksen hiilidioksipäästöjen poistamiseksi etenee testaukseen – Potentiaalinen arvo teollisuudelle 36 miljardia dollaria vuodessa

Coolbrook Ltd. on suomalais-hollantilainen teknologiayritys, jonka tehtävänä on luoda puhtaampi, kestävämpi ja kannattavampi tapa tuottaa olefiineja, petrokemian teollisuuden pääkomponentteja, joita käytetään muovien, kemiallisten tuotteiden ja pakkausten tuotannossa. Coolbrookin Roto-Dynamic Reactor (RDR) on vallankumouksellinen tekniikka, jossa yhdistyvät avaruustiede, turbiiniteknologia ja kemian teknologia korvaamaan nykyiset tehottomat ja saastuttavat höyrykrakkausmenetelmät radikaalisti puhtaammalla ja tehokkaammalla vaihtoehdolla. Hallitusten, petrokemian tuottajien ja ympäristön sääntelyviranomaisten lisääntyvä tuki mahdollistaa Coolbrookin RDR-tekniikkaa sen tavoitteessa tulla uudeksi globaaliksi standardiksi olefiinien tuotannossa. Yhtiö on toiminut Suomen lisäksi Hollannin Geleenissä vuoden 2020 alusta alkaen.