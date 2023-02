Suomalaisen Ecomationin innovaatio voitti pääpalkinnon kansainvälisessä Quality Innovation Award -kilpailussa

Excellence Finland

Menestyvän Suomen kilpailukyky rakennetaan kestävälle pohjalle. Tämä vaatii suomalaisten organisaatioiden toiminnan ja johtamisen laadun jatkuvaa kehittämistä. Excellence Finland on verkosto, jossa kunnianhimoiset organisaatiot ja niiden ammattilaiset voivat kehittyä ja oppia toisiltaan. Me haluamme tarjota organisaatioille pysyvää parantamista, ei vain pikavoittoja. Tahdomme olla kannustava ja kirittävä kumppani yrityksille ja julkisille organisaatioille ja auttaa niitä nostamaan rimaansa myös kansainväliselle tasolle.



Suomen Laatuyhdistys ry

Laatukeskus Excellence Finland Oy on Suomen Laatuyhdistys ry:n liiketoimintayhtiö. Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys.Kansallinen tavoitteemme on menestyvä Suomi, joka perustuu mm. siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita.

Yhdistyksen jäseninä on noin 350 suomalaista yksityisen ja julkisensektorin organisaatiota ja sen toiminnassa on mukana tuhansia liiketoiminnan kehittäjiä ja vaikuttajia. LLaatuyhdistys on palkinnut EFQM-kehittämismallilla arvioidut parhaat organisaatot Suomen laatupalkinnolla vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2021 palkittiin ensimmäistä kertaa Suomen kiertotalouspalkinnolla EFQM-mallilla arvioidut kiertotalouden parhaat organisaatiot. Laatuyhdistyksen järjestämässä Quality Innovation Award -kilpailussa palkitaan parhaat laatuinnovaatiot.

Toukokuusta 2022 alkaen yhdistys ja osakeyhtiö käyttävät uutta brändinimeä Excellence Finland.