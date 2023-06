Suomalaiset arvostavat lakko-oikeutta, mutta nostaisivat lakkosakkoja

Varsinkin hallitusta muodostavien puolueiden sekä keskustan kannattajat suhtautuvat myötämielisesti lakko-oikeuden rajoittamiseen. Hallituksen muodostamisesta neuvottelevat kokoomuksen johdolla perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit. Hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden kannattajista 67 prosenttia pitää kohtuullisena laittomasta lakosta määrättävien lakkosakkojen tuntuvaa korottamista nykytasostaan.

”Suomalaiset pitävät lakko-oikeutta perusoikeutena, mutta kaipaavat sille myös rajoja. Laittomien lakkojen rajoittamiselle on laajempaakin tukea kuin vain porvaripuolueiden kannattajien keskuudessa. Laittomista lakoista määrättävien lakkosakkojen tuntuva korottaminen voi olla yksi käytäntöjä selkeyttävä tekijä”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suomalaisista 62 prosenttia pitää lakko-oikeutta perusoikeutena, jota ei saa rajoittaa missään oloissa. Toista mieltä on 27 prosenttia.

Eri puolueiden kannattajista innokkaimpia korottamaan laittomista lakoista määrättäviä sakkoja ovat keskustan (88 % pitää kohtuullisena) ja kokoomuksen kannattajat (83 %). Myös RKP:n, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien kannattajien enemmistö pitää kohtuullisena laittomien lakkojen sakkojen korotuksia. SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien vähemmistö pitää ehdotusta kohtuullisena. Sama jakauma havaitaan muidenkin lakko-oikeutta koskevien rajoitusehdotusten kohdalla. Yleisesti ottaen suurimmat valmiudet lakko-oikeuden rajoittamiseen on kokoomuksen, keskustan ja RKP:n kannattajilla

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Suomalaiset arvostavat lakko-oikeutta, mutta toivovat selkeämpiä rajoja sen käytölle -EVA Artikkeli keskiviikkona 7.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728

Huom! Tiedotteen embargo on 7.6. kello 6.00. Asiaa käsittelevän jutun saa julkaista saman aamun painetuissa uutislehdissä.