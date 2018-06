Suomalaiset menestyivät Englannin suurimmilla taidefestivaaleilla

Suomalaistaiteilijat saivat juuri päättyneellä Brighton Fringe -festivaalilla uusia työtilaisuuksia, hyviä arvioita ja myivät saleja loppuun. Suomen Lontoon-instituutti tuotti koko toukokuun kestäneeseen tapahtumaan Finnish Season -kokonaisuuden, joka sisälsi yli 20 esitystä.

Musiikkiteatteriryhmä The Fabulous Bäckström Brothers myi kaikki esityksensä täyteen. Brighton and Hove News ja The Latest Brighton antoivat molemmat humoristiselle esitykselle täydet viisi tähteä.

“Nämä kaverit ovat kolme lahjakkainta muusikkoa, jotka olen koskaan nähnyt. Lisäksi heidän komediallinen ajoituksensa on verrattavissa Spike Milliganiin”, kirjoitti Leigh Harris Brighton and Hove Newsissä.

Ryhmän manageri Hannele Eklund kiittelee festivaalikokemusta.

“Yleisön mielettömän innostunut vastaanotto nosti tunnelman joka esityksessä suoraan kattoon! Brittien vahva teatteritraditio näkyi, tuntui ja kuului. Tällä energialla tikitetään pitkään.”

Agit Cirk -sirkustaiteilijaryhmän Sasu Peistolan ja Jenni Lehtisen kahdesta sooloesityksestä muodostuva kokonaisuus Väkevä & Lyydia palaa elokuussa Britanniaan Lontoon Silence-tapahtumaan.

“Hämmentävää ja rohkeaa fyysistä teatteria parhaimmillaan”, hehkutti Brighton Sourcen kriitikko Ben Miller Fringe-festivaaleilla näkemäänsä esitystä.

Yleisömenestyksiä olivat niin ikään Juuso Kekkosen ja Jamie Lorien MacDonaldin loppuunmyydyt stand up -esitykset Queer Homo ja Gender Euphoria.

“Brighton Fringe on kulttuuritapahtumien kaleidoskooppi. Olen onnekas, kun sain olla osa Finnish Seasonia. Loppuunmyydyn show’n vetäminen on mahtavaa, kun kaikki on niin hyvin organisoitu ja voin esiintyjänä keskittyä vain työhöni”, sanoo Kekkonen.

MacDonald kiittää festivaaleilta saamiaan kontakteja.

“En olisi voinut toivoa parempaa vastaanottoa. Pääseminen osaksi Finnish Seasonia oli tärkeämpää, kuin olisin osannut kuvitella.”

Brighton Fringen Finnish Season sisälsi 23 esitystä yhdeksältä tuotannolta, sekä katutaiteilija Jussi TwoSevenin viidestä susiaiheisesta maalauksesta muodostuvan All City Movement -teoksen.

“Oli ilo tarjoilla kirjava kattaus hulvattomia ja taidokkaita suomalaisesityksiä Englannin suurimman taidefestivaalin yleisölle,” sanoo Suomen Lontoon-instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.

