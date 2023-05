Suomalaiset pitävät uutismediaa hallituksen sylikoirana koronapandemian aikaisessa uutisoinnissa

Yksi hankkeen merkittävistä tutkimustuloksista on, että suomalaiset pitävät uutismediaa sylikoirina hallitukselle ja muille viranomaisille COVID-19 -pandemian uutisoinnin aikana.

- Tulos on sama kaikissa kuudessa tutkimukseen osallistuneessa maassa. Tulokset osoittavat myös, että suomalaiset olivat silti tyytyväisiä median rooliin koronapandemian aikana, yliopistonlehto Mark Badham Leeds Beckettin yliopistosta kertoo.

Korona-ajan kokemukset ja tutkimustieto laajasti esillä seminaarissa

Globaalin tutkimushankkeen tuloksia esittelevän seminaari tavoitteena on hyödyntää monialaisten ammattilaisten, myös toimittajien, kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnan kriisinsietokyvyn parantamisessa ja tulevien kriisien torjumisessa.

- Haluamme antaa jakaa korona-ajan tutkimuksen ja työn kautta kertynyttä laajaa oppimista ja tietoa koko yhteiskunnan käyttöön, viestinnän johtamisen professori Chiara Valentini kertoo.

Hänen mukaansa pandemioiden ja kriisitilanteiden myötä tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä auttaakseen yhteiskuntia valmistautumaan ja selviytymään vaikeista tilanteista.

Tapahtumaan osallistuu kriisiasiantuntijoita Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yliopistoista. Tutkijoiden lisäksi mukana viranomaisia, viestintäalan ammattilaisia sekä toimittajia. Tilaisuudessa on neljä erillistä osiota, mukaan luettuna hanketta esittelevä yleisesitys ja kolme ammattipanelistien istuntoa. Päivän aikana toimittajilla on mahdollisuus tavata ja haastatella henkilökohtaisesti tutkijoita, kriisiviestinnän ammattilaisia sekä muita tilaisuuteen osallistuvia asiantuntijoita.

- Uskomme tapahtuman herättävän paljon keskustelua sekä mahdollisuuksia luoda uusia kollektiiviseen koronapandemian aikaisen jakamiseen. Yhdessä voimme luoda yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa, jota kaikki voivat hyödyntää myöhemmin uusien kriiseihin valmistautumisessa ja niiden hoidossa, Valentini sanoo.

COVID-19 Voices in Finnish News Media in the Global Context -hanke on Helsingin Sanomain säätiön rahoittama. Hankkeessa tutkittiin, millaisissa rooleissa uutismediat esiintyivät COVID-19 -kriisiviestinnässä ja kuinka nämä roolit vaikuttivat siihen, miten media käsitteli erilaisten ja marginaalisten ryhmien näkökulmia pandemian aikana. Hankkeessa tutkittiin myös, miten näiden näkökulmien käsittely tiedotusvälineissä on saattanut rajoittaa tai edistää sananvapauden periaatteita Suomessa ja muissa edellä mainituissa maissa.

Lisätietoja päivän ohjelmasta, puhujista, asiantuntijoista sekä aikatauluista oheisessa ohjelmaesitteessä. Tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteydellä.

Tutkimushankkeen verkkosivut https://covid19commresearch.com

Lisätietoja:

Professori Chiara Valentini, 040 828 3316, chiara.valentini@jyu.fi

Yliopistonlehtori Mark Badham, m.badham@leedsbeckett.ac.uk

Tutkijatohtori, yliopistonopettaja Markus Mykkänen, 050 465 7164, markus.mykkanen@jyu.fi