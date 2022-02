Suomalaistähti Alina Tomnikov tekee pääroolin kansainvälisessä uutuussarjassa

Suomalainen Space of Mind -mökki voitti kansainvälisen design-palkinnon – valmistaja aloittanut sarjatuotannon 12.1.2022 11:10:00 EET | Tiedote

Suomalainen design-innovaatio Space of Mind on voittanut kansainvälisesti arvostetun Wallpaper-lehden Life-Enhancer of the Year -palkinnon. Tyylikästä minimalismia henkivä, erilaisiin sijainteihin liikuteltava Space of Mind -mökki saadaan suuresta kysynnästä johtuen pian laajemmin saataville, kun valmistaja kasvattaa tuotantokapasiteettiaan.