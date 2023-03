Suomalaisteknologia valloittaa nyt Saksaa – ilmasto ja miljoonat hiekkatonnit säästyvät, salainen ase on räätälöity rahoitus: ”Toisille käy vain Stratocaster”

Tiedote 2.3.2023

Käänteentekevän teknologian hiekan kierrätykseen kehittänyt materiaaliteknologiayritys Finn Recycling Oy valtaa Saksan markkinoita. Yhtiön lokakuussa käyttöön vihitty koelaitos Saksan ”valimopääkaupungissa” Freibergissa on herättänyt massiivisen kiinnostuksen. Finn Recyclingin toimitusjohtaja Kalle Härkki on paiskinut töitä tiiminsä kera täysillä ja tulosta on tulossa.

”Erittäin vilkasta on, useista tilauksista neuvotellaan. Yksikin tilaus merkitsee miljoonia. Tilanne näyttää siis todella hyvältä, koska juuri Saksan valimoteollisuus on se miljardimarkkina, johon meidän kannattaa nyt lujaa iskeä. Onneksi olemme valmiita: rahoitusmallimme mahdollistaa tilausten välittömän toteutuksen”, iloitsee Härkki.

Finn Recyclingin liiketoimintamalli edellyttää täysin etupainotteista rahoitusta. Esimerkiksi Saksan-valloitus perustuu ratkaisuun, joka on asiakkaalle helppo, mutta rahoitukseltaan vaativa.

”Piti löytää ratkaisu siihen, että kulut tulevat heti ja tulot viiveellä vuosien mittaan. Toisin sanoen puhdistusmoduulien rakennuskulut on maksettava heti, mutta kuoleentuvat vasta vuosien päästä. Samalla oli tärkeää, että asiakkaidemme kustannukset ja hyöty konkretisoituvat samanaikaisesti eikä asiakkaiden tarvitse tehdä isoja kertainvestointeja”, avaa Härkki asiakaslähtöistä yhtälöä.

”Tämä on avain myös Saksaan. Collector Bankin räätälöimä rahoitusratkaisu on ollut kriittisen tärkeä, että pääsemme säästämään luonnonvaroja ja torjumaan ilmastonmuutosta. Kun hiekkaa ei tuoda kaukaa – esimerkiksi Suomeen on tuotu hiekka Belgiasta – hiekan hiilijalanjälki putoaa jopa 80%. Puhumme siis isosta loikasta ilmastolle. Jopa kymmeniä miljoonia tonneja uusiutumatonta hiekkaa voi säästyä vuosittain”, kiittelee Härkki.

SaaS – hiekalla ilmastonmuutosta vastaan

Suomalaisinnovaatio on kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen torjumista parhaimmillaan. Ensin tarvittiin uusi teknologia, sitten uusi liiketoimintamalli ja siihen istuva innovatiivinen rahoitusratkaisu.

”Teollisuushiekka on loppumassa, se on rajallinen luonnonvara. Saimme ensin kehitettyä hiekan puhdistavan teknologian ja sitten oivalsimme, että vuokraammekin suoraan tehdasalueille omat modulaariset puhdistamot. Asiakkaat maksavat puhdistetusta hiekasta käytön perusteella – liiketoimintamallimme on siis SaaS – Sand as a Service”, naurahtaa Härkki.

Yleisemmin SaaS käsitetään ohjelmistoksi palveluna, Software as a Service.

Rahoitusmahdollisuuksien moninaisuus arvokasta

Härkki listaa monet tulevaisuuteen kantavat vahvuudet, jotka rahoitusratkaisussa piti ymmärtää.

”Ensinnäkin laadukas hiekka on loppumassa. Kaatopaikat täyttyvät. CO2-päästöt on saatava kuriin. Huoltovarmuus on yhä tärkeämpää. Ja mikä tärkeintä, hiekan kierrättävä mallimme on asiakkaille edullisempi, kuin nykyiset hiekkakustannukset. Kun tähän lisätään oman teknologiamme erinomainen energiatehokkuus ja mobiilius – kontin saa irti parissa päivässä ja voi siirtää muualle – meillä on kasassa todella vahvat draiverit globaaliin menestykseen.”

Maailmanvalloitus siis viitoitti rahoitusyhtälön. Miku Holmbäck on Collector Bankin Suomen yritysmyynnin asiantuntija, joka nostaa Collectorin vahvuuksiksi tehokkuuden ja joustavuuden.

”Kuten Finn Recyclingin tapauksessa, voimme arvioida luottoriskiä ja yleensäkin liiketoimintaa kokonaisuutena, esimerkiksi tulevien kassavirtojen tai vakuuksien osalta. Siksi voimme omalla selkeällä mutta joustavalla luottopolitiikallamme rahoittaa myös sellaisia hyviä liiketoimia, joita jäykemmällä luottopolitiikalla ei välttämättä kyetä rahoittamaan”, kuvailee Holmbäck.

Professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta arvioi Suomen rahoitusmarkkinoiden toimivan hyvin.

”Perinteiset pankit toimivat Suomessa tehokkaasti ja ovat erittäin hyviä etenkin asiakkaille, täyttävät tiukan luottopolitiikan kriteerit. Samalla meillä on syytä olla tyytyväisiä, että perinteisten pankkien rinnalla pääomaa on muutenkin älykkäästi tarjolla.”

Rockin SM-kisoissakin aikanaan kitaraa soittanut professori pitää erilaisia vaihtoehtoja rikkautena.

”Yksille sopii Landola, toisille käy vain Stratocaster. Kukin rahoittaja määrittää itse omat riskirajansa ja toimintalogiikkansa. Faktapohjaisesti lupaavia kohteita kyllä rahoitetaan, jos yritykset vain osaavat lähestyä juuri heille sopivia rahoittajia. Monet toisiaan täydentävät rahoittajat luovat kokonaisuutena toimivan markkinan – esimerkiksi Pääomasijoitusyhdistys pitää tilannetta hyvänä.”

Notkea rahoitus erityisen tarpeen kriisiaikoina

Maailmalla myrskyävät moninaiset kriisit vaikuttavat nekin rahoitukseen ja riskiarvioihin.

”Kun päällekkäiset kriisit mutkistavat monin tavoin liiketoimintaa on siinäkin mielessä hyvä, että yrityksillä on useita tahoja, joilta rahoitusta hakea”, huomauttaa professori Puttonen.

Collector Bankin Holmbäck näkee epävakaudessa myös kasvun mahdollisuuden. Finn Recyclingin vientinäkymiä siivittää lisääntynyt huoltovarmuuden tarve: kierrätetty hiekka tekee omavaraiseksi.

”On sota, energiakriisi, covid, komponenttipula, raaka-aineiden korkeat hinnat, ennätyksellinen inflaatio, työvoimapula, globalisaatio… Kun liike-elämän toimintaympäristöön syntyy suuria ongelmia, myös rahoitusmaailma muuttuu hankalammaksi. Siksi uskomme, että meidän joustavuudellemme on suuri tilaus. Markkinoilla se jo näkyy siinä mielessä, että konsernimme on kasvanut vauhdilla merkittäväksi toimijaksi, linjauksemme ovat onnistuneet hyvin.”

Collectorin uskon Finn Recyclingin tulevaisuuteen jakaa myös Suomen valtio. Ilmastohankkeita arvioiva ja rahoittava valtion Ilmastorahasto myönsi Finn Recyclingille syksyllä miljoonien eurojen tukipaketin.

