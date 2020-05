Suomeen digitaalinen tekoälytuettu koulutus- ja oppimisjärjestelmä ensimmäisenä maailmassa

Akatemialta rahoitusta kuudelle hankkeelle Jyväskylän yliopistoon 7.5.2020 16:56:42 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen kolmelle akatemiatutkijan hankkeelle Jyväskylän yliopistoon. Kaikkiaan rahoitusta annettiin 21 hankkeelle. Rahoituskausi on viisivuotinen. Toimikunta myönsi rahoituksen myös 31 uudelle tutkijatohtorille, joista kolme sijoittuu Jyväskylän yliopistoon. Rahoituskausi on kolmivuotinen. Rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan pakolaistaustaisten aikuisten oppimista, perheitä, koulun oppimisympäristöä, huumoria, toimintakykyä sekä työmuistia.