Suomeen saatiin 11 uutta HTT-tavarantarkastajaa

Vuosittain järjestettävän hyväksyttyjen tavarantarkastajien (HTT) kokeen on läpäissyt tänä vuonna 11 kokelasta. Uusia HTT-tarkastajia saatiin viidelle kauppakamarialueelle: Helsingin seudulle, Tampereelle, Ouluun, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen.

HTT-tarkastajat ovat oman alansa puolueettomia asiantuntijoita, jotka annetun toimeksiannon perusteella arvioivat tavaroita ja työsuorituksia, ja antavat kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan myös sitä, mistä ja milloin virhe tai vahinko on aiheutunut.

Tavarantarkastajat hyväksyy ja heidän toimintaansa valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. Lautakunta määrittää kullekin tarkastajalle sen erityisalan, jolla hän saa toimia. HTT-tarkastajat toimivat valvonnan alaisena, sekä tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen. Tarkastajan käyttäminen on erityisen suositeltavaa silloin, kun kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä helpottamaan riitatilanteen ratkaisemista. Toki tarkastajan voi tilata paikalle jo ennen riidan eskaloitumistakin.

"Tyypillisimpiä tavarantarkastuksen kohteita ovat virheet rakennustyössä, ajoneuvon käyvän arvon määrittäminen tai koneen tai laitteen korjauksen asianmukaisuus. Tavarantarkastajien joukosta löytyy kuitenkin asiantuntemusta myös esimerkiksi kankaiden, antiikkiesineiden tai muovituotteiden tarkastamiseen", kertoo tavarantarkastajalautakunnan sihteeri, lakimies Raisa Harju Keskuskauppakamarista.

"Haemme jälleen ensi keväänä uusia asiantuntijoita korkeatasoiseen tarkastajien joukkoomme", Harju vinkkaa.

Suomessa toimii noin 180 hyväksyttyä tavarantarkastajaa, joista enemmistö toimii rakennusalan tavarantarkastajina. Tavarantarkastajana toimiminen on tehokas tapa kehittää omaa asiantuntemustaan ja samalla tarjota ratkaisuja ongelmatilanteissa tuoden esiin tekniset faktat puolueettomalla tavalla.

Yksi uusista tarkastajista on sastamalalainen Niko Palonen, joka toimii yrittäjänä kiinteistökaupan kuntotarkastusten ja vanhojen rakennusten korjausneuvonnan parissa. Hän on profiloitunut tekemään tarkastuksia vanhoissa rakennuksissa, kuten rintamamiestaloissa ja sitä vanhemmissa hirsirakennuksissa. Palonen uskoo tuovansa vahvaa ammattitaitoa HTT-tarkastajien joukkoon.

"Näen tämän täysin puhtaasti hienona järjestelmänä, ja on kunnia päästä mukaan toimintaan. Tykkään ideasta, että puolueeton asiantuntija antaa näkemyksensä tilanteessa, jossa on erimielisyyksiä. Se on aina paras tapa selvittää riitatilanteet", Palonen sanoo.