Suomella on eväät tekoälyn huipulle

Suomi ei pysty vastaamaan suurvaltojen rahalliseen satsaukseen, mutta meillä on huippuosaamista ja poikkeuksellisia tietovarantoja, arvioivat tekoälyn asiantuntijat SuomiAreenalla.

Pääministeri Juha Sipilä julisti alkuvuodesta, että Suomi haluaa olla maailman ykkösmaa tekoälyn hyödyntämisessä. Tekoälyn asiantuntijat ja poliitikot arvioivat mahdollisuuksia SuomiAreenan keskustelussa Porissa 18.7.

Tekoäly-yrittäjä Timo Haanpää arvioi, että Suomella on muutama vähän mainostettu kilpailuetu.

– Olemme lähellä kärkeä jo nyt. Kiinassa valtio on kerännyt datan omiin tarkoituksiinsa, kun taas Yhdysvalloissa tieto on jäänyt yrityksille. Suomessa on kerätty vuosikymmenten aikana laadukas tietovaranto, jollaista muilla ei ole.

– Suomessa on aikanaan koulutettu, erityisesti Teknillisellä korkeakoululla, satoja tekoälyosaajia professori Teuvo Kohosen johdolla. Nämä jo pitkät työurat tehneet huippuosaajat tulisi rohkaista päivittämään osaamisensa ja palaamaan ensimmäiselle ydinalueelleen yrittäjinä ja johtajina, Haanpää sanoi.

Yrittäjä Peter Vesterbackan mukaan Suomi on maailman johtavia tekijöitä tekoälyn alalla.

– Me olemme tehneet tätä pitkään, huippuasiantuntijat meillä ja muualla ovat kasvaneet Kohosen oppikirja kädessään. On tärkeää, että sanomme tämän ääneen. Ei olla vaatimattomia, vaan tartutaan mahdollisuuteen ja toimeen.

Iris AI:n perustaja Maria Ritola korosti perusoikeuksien merkitystä.

– Olemme nähneet, mitä tapahtuu Kiinassa ja Yhdysvalloissa, jossa valtio tai yksityiset yritykset voivat tehdä ihmisten henkilökohtaisella datalla lähes mitä tahansa. Kehitetään oma järjestelmämme avoimuuden ja yksityisyydensuojan pohjalta, Ritola Sanoi.

Kansanedustajat Pilvi Torsti (sd) ja Johanna Karimäki (vihr) myönsivät, että lainsäädäntö ei ole pysynyt tekniikan kehityksen vauhdissa mukana. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) mukaan on ratkaisevaa, saadaanko Suomessa aikaan edistykselliset pelisäännöt tietovarantojen käyttöön.

Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen arveli, että osa päättäjistä kokee tekniikkaan liittyvät päätökset vaikeiksi.

– Syntyy valtatyhjiö, jos tekoäly ja siihen liittyvät eettiset valinnat jäävät tekniikan ihmisten ratkaistaviksi. Algoritmilla ja sen tekijällä on paljon valtaa ja vastuuta. Jo nyt algoritmit antavat lainapäätöksiä, leffasuosituksia ja diagnooseja. Facebookin ja Twitterin algoritmeista on syntynyt tehokas mielipidevaikuttamisen väline. Tekniikka ja tekoäly ovat tällä hetkellä erittäin poliittisia, Jokinen sanoi.

Tekoälyn kehittäjä Harri Ketamo kannusti kriittiseen ajatteluun.

– Kone ei päätä ryhtyä hyväksi tai pahaksi. Kaikki lähtee meistä. Ihminen kirjoittaa algoritmit ja antaa koneelle oppimateriaalit. Hyvä uutinen on, että tekoäly voi auttaa kriittistä ajattelua ja eri näkökantojen esiin nostamista.

Keskustelun Valitseeko jatkossa tekoäly trumpit ja kansa putinit? Järjestivät Tekniikan Akateemiset ry, Headai Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.