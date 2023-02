”Suomelle kirimahdollisuus, Ruotsi pahasti edellä”: Verkkokauppiaiden viennille Pohjoismaihin uutta vauhtia huipputalojen yhteistyöstä

Lehdistötiedote 2.2.2023

PostNord on Pohjoismaiden johtava logistiikka- ja viestintäratkaisujen toimittaja. Ruotsissa ja Tanskassa PostNord on itse ”Posti”, Norjassa merkittävä kuljetusyritys. Suomessa PostNord on kasvanut nopeasti niin kuluttajien kuljetus- ja noutopalvelujen tarjoajana kuin verkkokauppiaidenkin työn sujuvoittajana. Potentiaali on siis suuri, kun PostNord aloittaa entistä laajemman yhteistyön Suomen johtavan verkkokauppatoimittaja Vilkas Groupin kanssa.

”Nyt lanseerattava integraatio PostNordin ja Vilkkaan kesken on monin tavoin erittäin tärkeä. Me pystymme tarjoamaan PostNordille kasvua oman laajan asiakaspintamme kautta. PostNord taas on pohjoismaisittain ykkösluokan vaikuttajana koko suomalaiselle verkkokaupalle mahtava mahdollisuus. Ennen kaikkea tietysti asiakkaiden on entistä helpompi tehdä hyviä ja loppuun asti sujuvia verkko-ostoksia”, kiittää Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

PostNord Oy:n toimitusjohtaja Johanna Starck katsoo koko Pohjoismaiden verkkokauppaa aitiopaikalta. PostNordille kertyvä data voi olla suomalaisenkin verkkokauppiaan kasvun tutka.

”Näemme tilanteen kaikissa Pohjoismaissa. Meille kertyy datamme perusteella syvällinen ja reaaliaikainen ymmärrys kuluttajien verkkokauppa- ja ostokäyttäytymisestä. Suomalainen verkkokauppias voi siis katsoa eteenpäin ja suunnitella tien menestykseensä paljon paremmin. Kun esimerkiksi markkinointinsa ja logistiikkansa suunnittelee juuri asiakkaiden jatkuvasti kehittyvien toiveiden mukaisesti, saa verkkokauppias vientiinsä aivan uutta puhtia”, arvioi Starck.

Data avain kansalliseen markkinaloikkaan

Korkiakoski pitää näkymää Suomelle jopa kansallisesti merkittävänä.

”Suomalaisten verkkokauppojen vienti Ruotsiin on lapsenkengissä verrattuna Ruotsin Suomen-vientiin. PostNordin tuottama data on avain markkinaloikkaan. Suomessa osataan tuottaa laadukkaita tuotteita, joille voisi olla nykyistä paljon laajempi kysyntä. Pohjoismaat ovat tietenkin sekä tuttuuden että logistisen läheisyyden takia erityisen potentiaalinen markkina. Tässä olisi Suomelle kirimahdollisuus, Ruotsi on pahasti edellä”, kannustaa Vilkkaan Korkiakoski.

Starck muistuttaa, että PostNord on vahva myös laajemmin EU-markkinoilla.

”Pohjoismaat ovat tietysti kotipesämme, mutta tarjoamme hyvän tuen muuallekin Eurooppaan sekä itse että erinomaisten kumppanuuksiemme kautta. Voi siis harkita vientimarkkinoita laajemminkin!”

Menestys kotimaassa hyvä pohja viennillekin

PostNordin verkkokaupasta ja kansainvälistymisestä vastaava johtaja Linda Nyberg painottaa, ettei myöskään kotimaan markkinoita ja vientiä kannata pohtia erikseen.

”Vientiinkään panostettaessa ei pidä unohtaa Suomea! Meillä on Suomen laajin verkosto ulkoautomaatteja. Tarjoamme ympäri vuorokauden palvelevat Lähiboksit, usein suoraan omilla kotikaduilla! On aivan selvää, että onnistuminen logistisissa valinnoissa on keskeinen menestystekijä myös kotimaan myynnissä. Ja kun kotimaassa onnistuu yhdessä kanssamme, niin samalla vahvistuvat lihakset myös kansainvälistymiseen. Meiltä löytyy apu moneen”, lupaa Nyberg.

Lisätietoja:

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi

Linda Nyberg, Head of Ecommerce and International Solutions, PostNord Oy, 045 7750 5119, linda.nyberg@PostNord.com