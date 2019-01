Suomen Akatemia valitsi lippulaivaohjelmaan neljä uutta osaamiskeskittymää

Suomen Akatemia on valinnut neljä osaamiskeskittymää rahoitettaviksi lippulaivaohjelmassa. Lippulaivaohjelman kokonaisuus on nyt valmis ja siihen kuuluu kuusi osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on kuusi yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta ja HUS. Ne rahoittavat vuosina 2019-2022 lippulaivoja yhteensä 320 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemian rahoitus lippulaivaohjelmalle on 54,5 miljoonaa euroa.

Uudet lippulaivat ovat Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen osaamiskeskus (Helsingin yliopisto ja HUS), Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva (Turun yliopisto ja THL), Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva (Tampereen teknillinen yliopisto, nyk. Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT) sekä Suomen Tekoälykeskus (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT). Aiemmin lippulaivaohjelmaan on valittu ensimmäisestä hausta FinnCERES, biotalouden uusia materiaaleja kehittävä lippulaiva(Aalto-yliopisto, VTT) ja 6Genesis, langattomien verkkoteknologioiden kehittämisen lippulaiva (Oulun yliopisto). Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä mm. uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mittava ja pitkäjänteinen rahoitus tukee tiiviin yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa systemaattisen toiminnan kehittämisen ja laajentamisen. ”Lippulaivaohjelma on uusi, ainutlaatuinen kokonaisuus ja toimintatapa Suomessa. Ohjelmarahoitus tukee tutkijoita tutkijanuran eri vaiheissa ja linkittää heidän työnsä suunnitelmalliseen ja vaikuttavaan kokonaisuuteen. Erityisen tärkeätä ohjelmassa on sekä tutkimuksen että kehittämisyhteistyön pitkäjänteinen edistäminen ja vahva tukeminen”, Suomen Akatemian lippulaivajaoston puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju sanoo. Tutkimusorganisaatioille avatuissa kahdessa rahoitushaussa kansainväliset arvioitsijat arvioivat yhteensä 30 hakemuksen tieteellistä laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kansainväliset asiantuntijat ja lippulaivajaosto myös haastattelivat hakijat. Suomen Akatemian lippulaivaohjelman jaosto päätti rahoittaa valitut osaamiskeskittymät, koska hakemuksista annettujen asiantuntijalausuntojen ja jaoston näkemyksen perusteella niissä toteutuvat parhaiten lippulaivaohjelman tavoitteet. Valtioneuvosto on osoittanut lippulaivaohjelman rahoittamiseen yhteensä 50 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Akatemian hallitus päätti joulukuussa tukea ohjelmaa erillisellä 4,5 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia ja Business Finland järjestävät yhteisen seminaarin Lippulaivaohjelmasta ja Kasvumoottori-rahoituksesta 23.1.2019 klo 11-14.30 hotelli Hilton Strandissa Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään uusien tutkimuskokonaisuuksien sisältöä ja tavoitteita. Valtioneuvoston puolesta puheenvuoron pitää opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Lisätietoja: Suomen Akatemian hallituksen pj., lippulaivajaoston pj. professori Johanna Myllyharju, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, p. 029 448 5740

tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5002

johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5015 Rahoituspäätökset

Taustatietoa ja tilastoja lippulaivaohjelmasta: www.aka.fi/lippulaivatilastot

Lue lisää lippulaivaohjelmasta: www.aka.fi/lippulaivaohjelma Suomen Akatemian viestintä

Aino Laine

viestintäsuunnittelija

p. 029 533 5007

aino.laine(at)aka.fi

