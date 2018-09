Suomen Bocuse d’Or-joukkue matkalla Lyonin finaaliin - Tommi Tuominen valmentajaksi

Maailman arvostetuimman kokkikilpailun Bocuse d’Orin finaali järjestetään Lyonissa tammikuussa 2019. Ensimmäisten raaka-ainejulkistusten myötä Suomen joukkue on aloittanut täysipäiväisen harjoittelun tavoitteenaan paikka kolmen kärjessä. Tommi Tuominen liittyy joukkueeseen valmentajan roolissa.

Ismo Sipeläisenja hänen assistenttinsa Johan Kurkelanmatka kohti Lyonissa järjestettävää Bocuse d’Or-kokkikilpailun finaalia on alkanut. Kilpailutehtävistä toisen, vadilla esiteltävän ruoan pääraaka-aine julkistettiin syyskuun lopulla, ja harjoittelu treenikeittiöllä Perho Liiketalousopiston tiloissa on alkanut. Kilpailutehtäväksi määriteltiin maitovasikan kare, jonka seuraksi tulee valita vasikan sisäelimiä, esimerkiksi kateenkorvaa, maksaa tai munuaista.

Kilpailutehtävässä kunnioitetaan tammikuussa 2018 menehtyneen Paul Bocusen perintöä ja hänen periaatettaan, että raaka-aine on annoksessa parhaimmillaan silloin, kun sen tunnistaa. Vasikankare tulee esitellä korkeintaan kahdessa osassa, luiden kanssa. Lisäksi vatitehtävässä tuodaan esiin kilpailijan maan identiteettiä sekä ruoassa että muotoilussa.

- Tehtävänannossa pyydetään luomaan klassikkoa kunnioittava annos modernilla näkemyksellä. Tämä on minulle mieluinen haaste, klassikoiden muokkaaminen on kiinnostava tehtävä. Lähdemme nyt valmennustiimin kanssa etsimään sellaisia klassisia makuja ja yhdistelmiä, jotka on helposti muokattavissa hienovaraisesti ja tyylikkäästi suomalaisuutta henkiväksi kokonaisuudeksi, Sipeläinen pohtii.

Tommi Tuominen joukkueen valmentajaksi

Suomen Bocuse d’Or-joukkueen valmentajaksi matkalle kohti Lyonia on valittu Michelin-tähtiravintola Demon sekä ravintola Ultiman ravintoloitsija, Ultiman keittiöpäällikkö Tommi Tuominen. Tuomisen lisäksi valmennusryhmään kuuluu Vuoden Kokki 2018, ravintola Nuden ravintoloitsija ja keittiöpäällikkö Kalle Tanner.

- Lähdin mukaan, koska Suomen kisatoiminta on hyvällä mallilla ja menestystäkin tulee jatkuvasti. Haluan kantaa korteni kekoon, jotta työ saa myös ansaitsemansa huomion: on tärkeää, että suomalaiset tietävät, että tällaista tehdään meillä menestyksekkäästi. Suomalaisten on aika olla ylpeitä ruokakulttuurimme hyvästä vedosta!

Sipeläinen ja Tuominen ovat työskennelleet aiemmin yhdessä Finnjävelissä. Tuominen listaa Sipeläisen vahvuuksiksi sen, että tämän kyky hahmottaa makuja ja rakenteita on poikkeuksellisen hyvä ja makupaletti sekä rauhallisuus kisatilanteessa omaa luokkaansa.

Suomen joukkueen tavoite on palkintosijoilla.

- Lähdemme kilpailuun hyvistä asemista: voitimme Euroopan karsinnoissa parhaan vadin erikoispalkinnon ja tulimme neljänneksi. Maailmanlaajuisessa finaalissa kisa kuitenkin kovenee, Pohjoismaiden lisäksi muun muassa USA ja Japani ovat vahvoja kilpailumaita. Tavoitteemme palkintosijoilla on kova, muttei mahdoton, summaa joukkueen presidentti, kaksinkertainen Bocuse d’Or-edustaja Matti Jämsén.

Suomen Bocuse d’Or -kilpailujoukkueeseen kuuluvat edustaja Ismo Sipeläinen, assistentti Johan Kurkela, presidentti ja Suomen tuomari Matti Jämsén, valmentaja Tommi Tuominen sekä media- ja kansainvälisistä suhteista vastaava viestintäpäällikkö Mari Cadaut. Suomen Bocuse d’Or Academyn toiminnasta, rahoituksesta ja yhteistyökumppanisuhteista vastaa ELO-säätiön toimitusjohtaja Bettina Lindfors.