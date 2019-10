Aalto EE vahvistaa asemaansa rahoitusosaamisen ykkösenä – arvostettu CEFA-koulutus siirtyy Aalto EE:lle 17.6.2019 07:57:06 EEST | Tiedote

Suomen Sijoitusanalyytikot ry ja Aalto University Executive Education (Aalto EE) ovat aloittaneet yhteistyön rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaisten tutkintokoulutuksen järjestämisessä. Uudistettu ohjelma tarjoaa enemmän lähiopetuspäiviä ja Aalto EE:llä on vahva rooli koko oppimisprosessin ajan. Kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen ja laskentatoimen laitoksien professorit. CEFA-tutkinnon (Certified European Financial Analyst) myöntää alan eurooppalainen kattojärjestö EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).