Suomen ensimmäinen korkeimman tason WELL-sertifikaatti Ifin toimistolle Espoossa

WELL-sertifiointi perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty, miten ympäristö vaikuttaa työtekijöihin ja heidän hyvinvointiinsa. Sertifikaatissa arvioidaan toimitilojen teknisiä ominaisuuksien lisäksi organisaation toimintaa hyvinvoinnin näkökulmasta. Työtilojen valaistuksen ja akustiikan lisäksi sertifikaatti edellyttää muun muassa henkilöstön ravinnon, aktiviteettien ja mielen hyvinvoinnin jatkuvaa seuraamista.

- Keilaniemen toimistossa on sensorit, jotka mittaavat muun muassa ilmanlaatua, lämpötilaa ja hiilidioksidimäärää jatkuvasti. Virtuaalisista kartoista jokainen työtekijä voi nähdä myös, mitkä tilat ovat vapaana ja mistä kollega löytyy, kertoo Ifin toimitilapalveluista vastaava johtaja Anne Ketola.

WELL-sertifioinnin vaatimukset kiinnittävät huomiota myös yksityiskohtiin ja operatiivisen arjen hallintaan. Esimerkiksi siivouksessa ei tule käyttää kemikaaleja eikä tarjoiluissa kertakäyttöastioita.

- Olemme innoissamme, että If Keilalammelle on voitu myöntää WELL-sertifikaatti sen korkeimmalla tasolla. Priorisoimalla tieteeseen perustuvia ja terveyteen keskittyviä strategioita työpaikalla If Keilalammessa on sitouduttu työntekijöiden hyvinvointiin pitkällä tähtäimellä, kommentoi WELL-sertifikaatteja myöntävän IWBI:n Euroopan markkinoista vastaava johtaja Ann Marie Aguilar.

Ifläisten hyvinvointi muutostöiden tavoitteena

Ifin pääkaupunkiseudun 650 työntekijää siirtyivät Espoon Keilalammen kiinteistöön toukokuussa 2021. Muuttoa ennen tiloissa toteutettiin muutostöitä, joiden yhtenä tavoitteena oli tukea henkilöstön hyvinvointia.

- WELL-sertifikaatti oli yksi asia, joka muutostöitä ohjasi. Lisäksi halusimme tehdä vastuullisia ratkaisuja ja kysyimme ifläisiltä palautetta. Sitä tulikin runsaasti ja nyt tiloissamme on muun muassa pyöräparkki sisätiloissa, pukuhuoneissa pyyhepalvelu ja hedelmiä välipalaksi, kertoo Ketola.

Keilalammen tilat on suunniteltu Activity based working -periaatteella. Tämä on mahdollistanut kokonaistilan pienentämisen, kun se käytetään aiempaa tehokkaammin toimitilan käyttödataan pohjautuen.

- Voimme myös käyttää vähemmän energiaa toimistotilan lämmitykseen ja ilmastointiin sekä valaistukseen. Tiloissa, jotka eivät ole käytössä, valot menevät automaattisesti pois päältä, kommentoi Ketola.

Platinum-tason WELL-sertifikaatin lisäksi If sai jo aiemmin WELL Health & Safety -sertifikaatin, joka on tunnustus siitä, että työympäristö on terveellinen, työntekijöiden terveyttä edistetään validoiduilla terveysratkaisuilla ja että ennakoivasta varautumisesta pandemiatilanteisiin on huolehdittu riittävästi.

Lue lisää WELL-sertifikaatista ja katso video vastuullisuudesta Ifin toimistolla.