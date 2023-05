Suomen ensimmäinen puujulkisivuinen parkkitalo valmistuu Kuninkaantammeen

”Tästä tulee Suomen ensimmäinen parkkihalli, jossa on puinen julkisivu. Olemme pioneereja, se tekee tämän rakentamisesta mielenkiintoista”, toteaa urakointiyhtiön KSBR:n työpäällikkö ja vastaava rakennusmestari Henry Nyman.

Julkisivu toteutetaan CLT-puuelementtilevyistä, joille tehdään Burnblock-käsittely. Sille luvataan pysyvä vaikutus, eli palosuojauksen jälkihuoltoa ei tarvita. Käsittely on myrkytön.

”Julkisivuidean kantava ajatus on ollut tehdä CLT-levyistä aaltoilevaa siksak-kuviota”, kertoo pääsuunnittelija ja vastaava arkkitehti Jukka Rajala Tengbomilta. ”Puu luonnonmateriaalina antaa ilmeeseen lisäksi sellaista vaihtelevuutta ja elävyyttä, mitä ei yleensä parkkihallin julkisivussa ole nähty.”

Erikoisen julkisivusta tekee myös se, että se tulee ajan mittaan harmaantumaan samaan tapaan kuin vanhat ladot.

”Tutkimme kotimaisia, riittävän kovia puuvaihtoehtoja. Kuusi ja lehtikuusi kestävät, ja niillä saavutetaan suunnitelman mukainen harmaantuva julkisivu”, Rajala sanoo.

Pysäköintihallin rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto. Se kilpailutti parkkihallin SR-urakkana. KSBR voitti hankkeen toteutuksen projektikumppaninsa Tengbomin suunnitelmalla. Puujulkisivu oli määritelty jo kilpailuehdoissa.



Korkea pohjavesi toi haasteita perustustyöhön



Pohjavesi on alueella korkealla, mikä lisäsi perustustyön haastetta.

”Rakennuksen perustamistavoissa on käytetty monipuolisinta yhdistelmää kaikista niistä hankkeista, joissa olen ollut urani aikana mukana, sanoo työpäällikkö Henry Nyman. Kohteessa on tehty paalutusta, kaivonrengasperustusta, massan vaihtoa ja louhintaa. Kellarikerros on tuettu ympäriinsä teräspontein.

Kadun yli vastapäätä sijaitsee Palettilampi, mistä Lammenrannaksi ristitty pysäköintitalo on ottanut nimensäkin.



Vähän näyttävämpi rakennus



Projektipäällikkö Matti Manninen Helsingin asuntotuotannolta kertoo, että kaavan mukaan koko Kuninkaantammen alueella korostuvat puujulkisivu ja puurakentaminen. Pysäköintitalon julkisivusuunnitelma erottui kilpailussa edukseen.

”Laitos on kaavassa todella keskeisellä paikalla pääliikenneväylien risteyksessä ja puiston vieressä. Tavoitteena oli saada siihen vähän näyttävämpi ja komeampi rakennus.”

Autopaikkoja pysäköintitaloon tulee 265. Kerrosalaltaan noin 8500 neliömetrin rakennuksessa on yksi maanalainen kerros ja kolme ja puoli maanpäällistä kerrosta. Katolle tulee sammalista hulevesiä säätelevä viherkatto ja aurinkopaneelit. Halli on tarkoitettu ensisijaisesti alueen asukkaiden pysäköintikäyttöön.

Rakennustyöt aloitettiin viime joulukuussa. Maarakennus- ja perustustöiden jälkeen sekä alapohjan LVI-töiden jälkeen toukokuussa on käynnissä perusmuurien ja porrashuoneen kellarikerroksen paikallavaluseinien työstäminen. Pysäköintilaitoksen on määrä valmistua kesäkuussa 2024.