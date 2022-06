Suomen ensimmäinen volumetrinen kaappausstudio tekee virtuaalitodellisuudesta yhä aidompaa

Suomen ensimmäinen volumetrinen kaappausstudio on pystytetty Tampereen yliopiston CIVIT (Centre for Immersive Visual Technologies) -tutkimuskeskuksen tiloihin. Volumetrinen kaappaustekniikka kuvaa kohteesta, kuten esineestä tai jopa liikkuvasta ihmisestä, reaaliaikaisen 3D-mallin, jota voi tarkastella mistä suunnasta tahansa. Studio on tarkoitettu esimerkiksi tutkimuksen, media-alan, esittävän taiteen ja kuntoutuksen käyttöön.

Jussi Rantala ja Atanas Gotchev iloitsevat uudesta studiosta ja uskovat sen tuovan etua monenlaiseen käyttötarpeeseen. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston volumetrinen kaappausstudio (volumetric capture, VoCap) on paitsi ensimmäinen Suomessa myös maailman mittakaavassa harvinainen. – Tutkimuksellisesti asia on uutta. Nyt kokeilemme, mitä kaikkea on mahdollista toteuttaa. Yksi selkeimmistä hyödyistä on se, että volumetristä kaappaustekniikkaa voidaan käyttää realistisen ja luonnollisen sisällön tuottamiseen ja sisällyttämiseen virtuaalimaailmoihin, kertoo studion käytännön järjestelyistä vastaava Staff Scientist Jussi Rantala. VoCap-studiossa tuotetaan kolmiulotteista sisältöä näköaistille. Ytimessä on visuaalisen kokemuksen elämyksellisyys, immersiivisyys. 3D-kuvan voi sijoittaa virtuaaliseen ympäristöön ja liikuttaa sitä siellä aidon oloisesti. – Virtuaaliset konsertit voisivat korvata matkustamisen konserttipaikalle. Taidemuseon herkät veistokset tai historialliset henkilöt voisi tuoda digitalisoituna elämyksenä tulevienkin sukupolvien saataville. Elokuvateollisuudessa volumetrisuudella voitaisiin lisätä vuorovaikutteisuutta ja kokemusta elokuvassa sisällä olemisesta, Rantala visioi. Useat tutkimusalat hyötyvät volumetrisestä tekniikasta CIVITin volumetrisessä studiossa kohdetta kuvataan samanaikaisesti kymmenillä kameraryhmillä eri kulmista. Studion 32 kamerayksiköstä kussakin on kolme erillistä kameraa. VoCap-studion käyttö on maksutonta Tampereen korkeakouluyhteisön tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Sitä voivat vuokrata käyttöönsä myös yritykset ja yhteisöt. CIVITin johtaja, professori Atanas Gotchev näkee, että korkeakouluyhteisössä monet tutkimusalueet voivat saada lisäarvoa uudesta tekniikasta. Siitä on luontevasti hyötyä esimerkiksi kuvien, konenäön ja kuvantamisen tutkimuksissa. Käyttökohteita löytyy myös luovilta aloilta, taiteesta ja mediasta. – Kehotan laajentamaan näkökulmaa myös ihmistieteisiin! Tekniikkaa voi hyödyntää mm. vuorovaikutuksen, kehonkielen ja tunteiden mallintamiseen. Sille löytyy käyttöä myös kuntoutuksessa ja fysioterapiassa, Gotchev pohtii. VoCap-studion toimintaan pääsee tutustumaan kesäkuussa Volumetriseen studioon sekä liikkeenkaappausteknologiaan (motion capture technology) voi tutustua Tampere Imaging Days -tapahtumassa 8. kesäkuuta. Demoesityksiä voi seurata CIVITin tiloissa Hervannan kampuksen Sähkötalo-rakennuksen huoneessa SA201. Tapahtuma järjestetään yhdessä Business Tampereen kanssa. Studio on saanut Suomen Akatemian rahoitusta osana MAGICS-hanketta, joka muodostaa infrastruktuuriverkoston yhdessä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kanssa. CIVIT (Centre for Immersive Visual Technologies) on immersiivisten visuaalisten teknologioiden tutkimusinfrastruktuuri Tampereen yliopistossa. Tutkimuskeskus keskittyy 3D-sisällön edistyneeseen visualisointiin, 3D-videon ja -äänen kaappaukseen, immersiivisiin näyttöihin sekä immersiiviseen käyttäjäkokemukseen. CIVIT tarjoaa tiloja, laitteita ja tutkimusosaamista alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Lue lisää https://civit.fi/

Kuvat Jussi Rantala ja Atanas Gotchev iloitsevat uudesta studiosta ja uskovat sen tuovan etua monenlaiseen käyttötarpeeseen. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto Lataa

