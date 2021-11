Suomen ja Japanin 6G-tutkimusyhteistyö tiivistyy

Global Research Fellow -nimitys tarjoaa professori Latva-aholle uudenlaisen mahdollisuuden päästä mukaan japanilaisiin tutkimushankkeisiin. Hänellä on mahdollisuus vaihtaa kansainvälisiä näkemyksiä laajemmin neuvoa-antavassa toimikunnassa, johon nimetään myös kolme muuta kansainvälistä jäsentä. Nimitykset vahvistavat 6G-teknologiaa koskevaa suomalais-japanilaista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. 6G Flagship ja Beyond 5G -konsortio allekirjoittivat jo aiemmin kesällä keskinäistä yhteistyötä koskevan sopimuksen. Japanissa tehtiin keväällä päätös investoida kaksi miljardia dollaria 6G-teknologioiden kehittämiseen. Tämä yhdistettynä korkeaan osaamistasoon korostaa yhteistyön merkittävyyttä.

”Pidän näitä nimityksiä erinomaisena mahdollisuutena tiivistää keskinäistä yhteistyötämme sekä samalla vauhdittaa myös globaalia 6G-kehitystä. Olen ilahtunut myös siitä, kuinka työmme 6G Flagshipissä huomioidaan tälläkin tavalla,” Latva-aho nauttii.

Professori Matti Latva-aholla on 30 vuoden kokemus langattomien tietoliikenneyhteyksien tutkimuksesta ja Oulun yliopisto on kansainvälisesti alalla erittäin arvostettu. Tokion yliopisto on yksi maailman johtavista tutkimusyliopistoista, ja se on myös yksi Beyond 5G -konsortion avainjäsenistä yhdessä Japanin kansallisen ICT-instituutin, useiden japanilaisten tietoliikenneyhtiöiden, teleoperaattoreiden ja monialayhtiö SoftBankin kanssa. 6G Flagship on Suomen Akatemian ja Oulun yliopiston vuosille 2018-2026 rahoittama tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma. Yhteistyö Japanin kanssa on osa 6G Flagshipin kansainvälistä ekosysteemiä.