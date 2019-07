Suomen kallein ilmapallo katosi - löytäjälle luvassa vuoden WHOPPER®-hampurilaiset

Juhannusviikolla Käpylän BURGER KING® -ravintolassa koettiin suuri tragedia, kun ravintolan maamerkki – suuri valkoinen ilmapallo – katosi ravintolan katolta. Tapauksessa epäillään rikosta.

BURGER KING® Suomi on julistanut alkaneeksi maanlaajuiset etsinnät pallon löytämiseksi. ”Kyseessä on Suomen kallein ilmapallo, josta olemme hyvin ylpeitä”, Restel Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Toni Flyckt kertoo ja jatkaa: ”Toivon, että saamme pallon pian ehjänä kotiin, Käpylässä sitä kaipaillaan jo kovasti”.

Pallo on 4,5 metriä halkaisijaltaan ja väriltään se on valkoinen, jossa on BURGER KING® -logo. Silminnäkijähavaintoja toivotaan toimitettavan BURGER KING® Suomen Facebook- (@BurgerKingFi) ja Instagram-tileille (@burgerking_suomi). Etsintöjä voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #freethepallo.

Löytäjää odottaa muhkea palkinto: ”Käpylän BURGER KING® -ravintolaan pallon ehjänä tuovalle henkilölle tarjoamme urotyöstä vuoden Whopperit – niin paljon pallo meille merkitsee. Lupaamme myös, ettei tekijä joudu rikosvastuuseen teostaan, jos hän palauttaa pallon ehjänä Käpylän BURGER KING® -ravintolaan”, Flyckt lupaa.