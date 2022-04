Suomen Kiinteistölehden uudeksi päätoimittajaksi Mirva Brola

Suomen Kiinteistölehden nykyinen päätoimittaja Asko Sirkiä jää kesällä suunnitellusti eläkkeelle. Sirkiä on toiminut tehtävässä yli 20 vuoden ajan. Tänä aikana Suomen Kiinteistölehti on laajentunut menestyksellisesti myös digitaalisena mediana. Suomen Kiinteistölehden lukijamäärä on nykyisin noin 90.000 ja sivuston kk-kävijämäärä noin 50.000. ”Jätän seuraajallani myös taloudellisesti hyvässä kunnossa olevan mediabrändin”, Sirkiä toteaa.

Päätoimittajan vaihtuminen jatkaa ja vauhdittaa Suomen Kiinteistölehden uudistumista. ”Painettua lehteä arvostetaan lukijakunnassamme, mutta uusien taloyhtiöpäättäjäpolvien myötä tiedonhankinnan tavat monipuolistuvat ja digitalisoituvat edelleen”, Brola kommentoi ja viittaa meneillään oleviin kehityshankkeisiin: ”Sivustomme uudistuu jo kuluvana vuonna perusteellisesti, sen jälkeen katsotaan painettua lehteä.”

Vuonna 1925 perustettua Suomen Kiinteistölehteä kustantaa Kiinteistömedia Oy. Sen tuottamien tietopalveluiden, tieto- ja ammattikirjojen, oppimateriaalien, lehtien ja tapahtumien avulla kiinteistöalalla toimivien käytettävissä on aina ajantasaisin ja luotettavin tieto. Yhtiön tunnetuimpia tuotteita Suomen Kiinteistölehden lisäksi ovat mm. Taloyhtiön vastuunjako -tuotteet ja -digipalvelut sekä Taloyhtiötapahtuma. Yhtiön omistaa Suomen Kiinteistöliitto.