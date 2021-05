Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään 12. toukokuuta – tänä vuonna teemana lajitietämys

Jaa

Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään keskiviikkona 12.5.2021, ja se järjestetään nyt jo kuudetta kertaa. Päivän tarkoituksena on kannustaa kaikkia aikuisia, perheitä ja lasten kanssa työskenteleviä viemään lapset metsäretkelle.

Lasten ja aikuisten yhteinen retkipäivä on tärkeä tapa kehittää luontoyhteyttä ja vaalia sitä tietotaitoa, jota metsässä liikkumisessa tarvitaan. Tapahtumapäivä on syntynyt lasten luonnossa liikkumiseen ja lajituntemukseen liittyvän tutkimustyön myötä. Suomen lasten metsäretkipäivä on yksi Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 tapahtumista.

Lajitietämys lujittaa luontoyhteyttä – lähde tutkimaan luonnon monimuotoisuutta Suomen lasten metsäretkipäivänä!

Tänä vuonna metsäretkipäivän erityisteemana on lasten lajitietämyksen lisääminen.

Biologian didaktiikan yliopistonlehtori ja biodiversiteettikasvatuksen asiantuntija Arja Kaasinen on huolissaan lasten lajitietämyksen vähenemisestä.

– Lajitietämys avaa mahdollisuuden havaita ja ymmärtää luonnon monimuotoisuutta. Tämä on tärkeää, koska elämme keskellä lajikatoa. Lajikato on ilmastonmuutoksen rinnalla tapahtuva ekokatastrofi. Lajien määrä laskee kiihtyvällä nopeudella ja luonnon monimuotoisuus vähenee.

Ihmiskunta on riippuvainen muista lajeista ja monimuotoisesta luonnosta. Lajien tunnistaminen on yksi keino hidastaa lajikatoa. Tiedon myötä heräävät myötätunto ja halu pitää luonnosta huolta.

– Lajit oppii parhaiten itse havaitsemalla. Metsäretkellä pelkkä ihmettely herättää halun tietää lisää. Metsässä liikkuessa voi kokea olevansa osa luontoa ja luonnon monimuotoisuus tulee lähelle. Metsäretki on helppo luonnonsuojeluteko, Kaasinen lisää.

Suursuosion saavuttanut Metsänsydän-haaste jatkuu

Maailmassa tarvitaan lempeyttä niin luontoa kuin toisia kohtaan. Suomen lasten metsäretkipäivä aloitti viime vuonna Metsänsydän-haasteen, ja se jatkuu myös tänä vuonna. Metsänsydän ja metsäretket ovat helppo tapa luoda yhteyttä metsään. Mene metsään, kuvaa sydän tai luo sellainen! Jaa oma metsänsydän somessa #metsänsydän.

Suomen lasten metsäretkipäivänä julkistetaan myös viime vuonna käynnistyneen lasten ja nuorten sävellyskilpailun voittajat.

