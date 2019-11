Suomen Lontoon-instituutti etsii Tom of Finland -ohjelmaehdotuksia

Ensi vuonna vietetään taiteilija Touko Laaksosen syntymän satavuotisjuhlaa.

Vuonna 2020 on tullut kuluneeksi 100 vuotta taiteilija Touko Laaksosen syntymästä. Hänet tunnetaan paremmin nimellä Tom Of Finland ja hänellä on ollut suuri vaikutus populaarikulttuuriin muun muassa muodin, valokuvauksen ja musiikin alueilla.

Suomen Lontoon-instituutti etsii nyt taiteellisia ja yhteiskunnallisia projekteja, jotka käsittelevät Tom Of Finlandin perintöä. Hakemuksella/hakijalla tulee olla selkeä yhteys Suomeen.

Valittavat projektit tulee toteuttaa vuoden 2020 aikana Britanniassa tai Irlannissa. Instituutti tukee valittuja projekteja maksimissaan 10 000 euron summalla. Olemassaolevat kumppanuudet kohdemaissa sekä se, että projekti voidaan toteuttaa useassa eri paikassa lasketaan eduksi.

Lähetä hakemus viimeistään 7.1.2020 Suomen aikaa kello 18.00 mennessä osoitteeseen applications@fininst.uk otsikolla OPEN CALL 2020. Instituutti hyväksyy vain sähköpostitse lähetetyt hakemukset.

Hakemus saa olla maksimissaan kahden A4-sivun mittainen ja englanninkielinen. Siitä tulee selvitä kaikki ehdotuksen olennaiset tiedot, mukaan lukien budjetin pääkohdat, olemassa oleva rahoitus, aikataulu sekä mahdolliset kumppanit Suomessa ja Britanniassa ja/tai Irlannissa.