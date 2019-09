Suomen päästövähennysten aikataulu aikaistui kymmenellä vuodella – nuoret ilmastoaktivistit matkustivat maailmalta kysymään: “miten aiotte onnistua?”

Lasipalatsin Bio Rexissa 11.9. järjestettävä Helsinki Climate kytkeytyy hallituksen tuoreen “Hiilineutraali Suomi 2035” -tavoitteen ympärille. Nuoret ilmastoaktivistit Puolasta, Kroatiasta, Islannista ja Venäjältä matkustivat kysymään päättäjiltä, miten Suomi aikoo onnistua tavoitteessa.

Nuoret ilmastoaktivistit ovat nousseet ympäri maailmaa otsikoihin vaatimalla päättäjiltä ripeämpiä ilmastotoimia. Aktivistit Julia Barbasiewicz ja Antoni Wiśniewski-Mischal (Puola), Arshak Makichyan (Venäjä), Hrefna Björg Gylfadóttir (Islanti) ja Kaja Pavlinić (Kroatia) vierailevat keskiviikkona Helsingissä nuorten Ilmastoveivi2019-kampanjan kutsumana.

– Arshak Makichyan aloitti yksin koululakot Moskovassa. Hrefna Björg Gylfadottir on aktivisti lumen ja jään maasta Islannista, joka juuri menetti ensimmäisen jäätikkönsä ilmastonmuutokselle. Maailmassa on pitkästä aikaa kansainvälinen nuorten joukkoliike, ja se on hyvä asia. Joka tasolla pitää löytyä lisää johtajia, Ilmastoveivi2019-kampanjan perustaja Laura Kolehmainen sanoo.

Suomen tuore tavoite olla Hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on herättänyt maailmalla kiinnostusta. Nyt tarvitaan suunnitelmat ja keinot tehdä se toteen.

– Hallituksen kunnianhimoinen tavoite on vasta ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Tavoite on merkityksetön, jos keinot puuttuvat. Meidän pitää rakentaa koalitio, jossa lakkoilevat nuoret, yritysjohtajat, poliittiset päättäjät ja tiedeyhteisö tekevät yhdessä rintamassa töitä ratkaistakseen haasteen. Helsinki Climate on lähtölaukaus, joka tuo yhteen hiilineutraalin tulevaisuuden tekijät, sanoo Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä.

– Yksikään yritys, toimiala, järjestö, aktivisti tai ministeriö ei yksin muuta yhteiskunnan suuntaa. Kaikkia tarvitaan, Kaskinen sanoo.

Helsinki Climate -keskusteluun osallistuvat mm. ministerit Krista Mikkonen, Katri Kulmuni, Li Andersson ja Tytti Tuppurainen. Mukana ovat myös Petteri Orpo, Anni Sinnemäki, ekonomistit Patrizio Laina ja Aki Kangasharju sekä useita yritysjohtajia.

Lisätietoja: riku.mattila@demoshelsinki.fi, 040 748 0000

Tapahtuman live-lähetys klo 15.00 alkaen osoitteessa: https://helsinkiclimate.org/

***

Helsinki Climate -pääjärjestäjät ovat Demos Helsinki, Greenpeace Suomi ja Ilmastoveivi2019-kampanja. Tapahtuman tukijoina ja kumppaneina ovat Sitra, Helsingin kaupunki, Smart & Clean -säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Wärtsilä sekä Gofore.