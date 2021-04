Suomen suosituimpiin nuoriin vaikuttajiin lukeutuva Nelli Orell julkaisee toisen kirjansa kesäkuussa

Luova kirjani – Style it inspiroi ja auttaa nuoria päästämään oman luovuutensa valloilleen. Sosiaalisen median vaikuttajana työskentelevän Nelli Orellin tavoite on, että fyysisen kirjan tehtävät kannustaisivat yhteisöllisyyteen piirtämisestä, värittämisestä ja visuaalisesta suunnittelusta kiinnostuneiden kesken somessa. Hänen ensimmäistä kirjaansa on myyty yli 20 000 kappaletta, ja sen #luovakirjani ja #luovakirjaninelliorell -tunnisteilla on TikTokissa yhteensä yli kolme miljoonaa näyttökertaa.

Kesäkuun lopussa julkaistava Luova kirjani – Style it jatkaa siitä, mihin Nelli Orellin, 19, ensimmäinen kirja jäi. Tällä kertaa piirtämisohjeiden sijaan tilaa annetaan enemmän omalle mielikuvitukselle, kun kirjan erilaiset tehtävät kannustavat suunnittelemaan ja tekemään tehtäväharjoituksista omannäköisiä. Jo kirjan nimessä Orell kannustaa sen omistajaa stailaamaan oman maailmansa vaatteineen, kampauksineen, meikkeineen, lemmikkeineen ja välipaloineen omalla tyylillänsä. Molempien kirjojen ytimessä on niiden sosiaalinen ulottuvuus: vaikka väritys- ja muita tehtäväkirjoja täytetään usein omissa oloissa, ovat Luovat kirjat luotuja tehtäväksi yhdessä sosiaalisen median eri kanavissa – jos kirjan omistaja niin itse haluaa. Orellille kirjat ovat yhteisöllisiä projekteja hänen yli satatuhatpäisen seuraajajoukkonsa kanssa. Sen jäsenet taltioivat ja jakavat omia versioitaan kirjan tehtävien täyttämisestä sosiaalisessa mediassa, erityisesti TikTokissa ja Instagramissa. ”En ole törmännyt ainakaan Suomessa ennen samankaltaiseen kirjaan, joka on fyysisen olemuksensa lisäksi vahvasti toiminnallinen myös somessa", Orell kertoo. Ensimmäiselle osalle oli luontevaa lähteä tekemään jatkoa, sillä seuraajien kommentit ja omat kokemukset synnyttivät uusia ideoita. ”Ei näitä asioita opeteta lukion yrittäjyyskursseilla” Kirjan julkaisu osuu käännekohtaan Orellin elämässä, sillä hän on juuri suorittanut ylioppilaskirjoituksensa loppuun ja siirtyy nyt pitkän odotuksen jälkeen täyspäiväiseksi yrittäjäksi. 12-vuotiaasta asti tubettaneella Orellilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus keskittyä työhönsä ilman samanaikaisesti pyöriviä opintoja. Omilla kasvoilla tehtävälle sosiaalisen median työlle on ominaista, että sitä ei tehdä toimistoaikoina, vaan työpäivä on käytännössä käynnissä aamusta iltaan. Youtube- ja Instagram Stories -videoita kuvataan pitkin päivää, välillä tehdään kaupallisia yhteistöitä ja päivitetään nettikauppaa. Ystävänsä kanssa perustamassaan nettikaupassa myydään Orellin suunnittelemia vaatteita, joihin hän on piirtänyt kuvat. Myös uudessa kirjassa pääsee suunnittelemaan omia vaatteita. ”Kuvaamaan ja editoimaankin olen opetellut itse. Ei näitä asioita opeteta lukion yrittäjyyskursseilla.” Työn määrä on opettanut aiemmin kaikki langat käsissään pitävälle moniosaajalle, ettei muilta avun pyytäminen ja vastaanottaminen ole häpeällistä. Siksi Orell on esimerkiksi palkannut apua videoidensa editoimiseen. Toisaalta Orell itse ei koskaan ole epäröinyt auttaa omia koulukavereitaan ja ystäviään, kun he ovat suunnitelleet omia työkuvioitaan esimerkiksi sosiaalisen median tai vaatesuunnittelun parissa. ”Kun puhumme ystävieni kanssa työelämästä, kokemukseni ovat aika erilaisia kuin muilla. Mutta ei se ole aiheuttanut kateutta, ennemmin olemme vain pystyneet täydentämään toistemme osaamista.” Nelli Orellin Luova kirjani – Style it julkaistaan kesäkuun lopussa.

