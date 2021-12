Suomen suosituin pelitubettaja Paqpa pääsi hahmoksi lastenkirjaan

Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin alakouluikäisille suunnattu sarja Pet Agents – Lemmikkietsivät kuuluu kirjastojen lainatuimpiin lastenkirjoihin, ja sen oikeudet on myyty useaan maahan. Sarjassa yhdistyvät upea värikuvitus, jännittävät seikkailut sekä oikea tieto eläimistä ja niiden hoitamisesta.

Lasten lukuinnon lisäämiseksi sarjan kuudenteen osaan keksittiin pyytää lapsia kiinnostava vieraileva tähti: Kirjassa vierailevat Suomen suosituimpiin pelitubettajiin kuuluva Paqpa ja hänen pelividoistaan tuttu Herra Puupää. Tarinassa Paqpa on salaperäinen pohjoisen noitatyttö, joka suojelee pohjoista luontoa ja sen eläimiä. Herra Puupää on hänen kepposteleva ja omapäinen lemmikkinsä, joka joutuu helposti ongelmiin. Parivaljakon mukana liikkuu myös Paqpan perheen suurikokoinen musta koira.

”Oli suuri kunnia päästä kirjaan mukaan. Olen lukenut aiemmat Pet Agents -kirjat ja tykkään sarjasta todella paljon. Annoin tekijöille vapaat kädet ja toivoin, että he käyttäisivät runsaasti omia mausteitaan luodessaan hahmoani. Ja niin he tekivät! Minusta tuli Paqpa-noita, jolla on hienot pitkät hiukset ja taikavoimia. Olen eläinrakas, ja kirjassakin suojelen eläimiä. Myös pelivideoihini tunkeutunut Herra Puupää sai tulla mukaan ja on kirjassakin oma itsensä, hauska pieni tihulainen”, kertoo Paqpa.

”Elokuvissa cameoroolit ovat arkipäivää, mutta kirjallisuudessa harvinaisempia. Pet Agents -sarjassa seikkaillaan milloin merenpohjassa, pelimaailmassa, maaseudulla ja suurkaupungin vilskeessä. Paqpan reipas ja hauska persoona sopii täydellisesti tähän koodaamisesta innostuneen Kati-e-päähenkilön maailmaan”, iloitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.