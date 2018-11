Suomen suurin välittäjäyhteisö palkitsi vuoden 2018 parhaat

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL palkitsi perjantaina liittokokouksessaan vuoden parhaat välittäjät. Vuoden kiinteistönvälittäjäksi valittiin Pertti Heikkilä Turusta, Vuoden yritykseksi Tampereen Arvohuoneistot Oy ja Vuoden markkinoijaksi Villa Oy LKV myös Tampereelta. Nämä ansioituneet yrittäjät palkittiin perjantai-illan palkintogaalassa Helsingissä.

Vuoden kiinteistönvälittäjä 2018

Vuoden kiinteistönvälittäjä toimitusjohtaja Pertti Heikkilä on tehnyt pitkän uran kiinteistönvälitysalan yrittäjänä jo vuodesta 1977. Kiinteistönvälittäjän nimikkeen käyttöön oikeuttavan LKV-tutkinnon hän suoritti vuonna 1979. Hän on yrityksensä, Turun Kiinteistövalinta Oy, kautta palvellut Turun alueen asiakkaita. Hän on ollut lähes koko uransa ajan mukana kehittämässä alaa Suomen Kiinteistönvälittäjien luottamustoimissa. Varsinais-Suomen Kiinteistönvälittäjien hallituksessa hän on toiminut neljällä vuosikymmenellä. Suomen Kiinteistönvälittäjien puheenjohtajana hän toimi vuosina 2008-2015.

Pertti Heikkilä on tunnettu paitsi kiinteistönvälittäjänä myös urheilumiehenä. Hän pelasi nuoruudessaan Åbo IFK:n riveissä ja menestystä tuli jopa hattutempun merkeissä. Palloiluharrastus jatkuu edelleen.

Palkinnon luovutti Oikotie Asuntojen johtaja Katri Tenström.

Vuoden yritys 2018

Vuoden yritys Tampereen Arvohuoneistot Oy perustettiin elokuussa 2001. Perustajalla Kari Kaitasuolla oli taustallaan 23 vuotta pankkiuraa, viimeksi Sampo Pankki Oy:n Tampereen konttorin konttorinjohtajana. Koulutukseltaan hän on ekonomi. LKV- ja LVV-tutkinnot hän suoritti joulukuussa 2001.

Yrityksen henkilöstö on vaihdellut välillä 1-4 henkilöä, tällä hetkellä on 3 henkilöä. Poika KTM Toni Kaitasuo on ollut yrityksessä yli 10 vuotta. Yritys on puoliksi Kari ja Toni Kaitasuon omistuksessa. Ainakin tähän hetkeen saakka yrityksen 3-4 hengen kokoluokka on ollut alkuajoista lähtien tietoinen valinta.

Kaitasuon nimi on Tampereella tunnettu vahvana Ilveksen taustavaikuttajana. Kari toimi vuosituhannen vaihteessa Ilves ry:n puheenjohtajana 8 vuotta. Toni pelaili A-juniori-ikäiseksi Ilveksessä. Kolmas Arvohuoneistolainen Jouko Urvikko oli pitkään Ilveksen liigapelaaja.

Myös osallistuminen paikallisten SKVL:n jäsenyritysten yhteistoiminnan kehittämiseen on ollut tärkeää. Kari on toiminut Tampereen Seudun Kiinteistönvälittäjät ry:n varapuheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen.

Palkinnon luovutti Alma Talentin asiakkuuspäällikkö Annika Niemistö.

Vuoden markkinoija 2018

Vuoden markkinoija Villa LKV on toiminut Tampereella vuodesta 2013. Perustaja Kari Salminen loi alusta saakka yritykselleen omaleimaisen näyttävän ulkoasun ja nerokkaan nimen, johon hän sai inspiraation lomamatkoilla ulkomailla ihastellessaan upeita ”villoja”.

Kari Salmisen pitkä kokemus alalta loi hänelle selvän kuvan siitä, miten hän halusi palvella asiakkaita ja miten markkinointia pitää hoitaa. Yrityksen blogikirjoitukset, tyylikkäät kuvat ja inspiroivat tekstit ovat osa heidän palvelulupaustaan. Sosiaalisen median käyttö on yrityksen toiminnassa aktiivista ja innovatiivista. Nykyään yrityksen palveluksessa toimii jo 6 henkilöä. Omistaja ja toimitusjohtaja Kari Salminen on aktiivinen SKVL:n jäsen ja toimii alueyhdistyksen Tampereen seudun Kiinteistönvälittäjät ry:n hallituksessa.

SKVL:n palkinnon luovutti SKVL vuoden 2017 markkinoija Gitta Mielonen.

SKVL:n johto 2019

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n puheenjohtajana jatkaa Tero Tahkola Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy:stä ja varapuheenjohtajana jatkaa Juha Järvinen Jakosuo Oy:stä Tampereelta. Yhdistyksen toimitusjohtajana toimii Jussi Mannerberg.

Ajankohtaista

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kasvattanut jäsenkuntansa merkittävästi kuluneen vuoden aikana ja tällä hetkellä jäsenyritysten toimipisteitä on jo yli 450 ja välitystyötä tekee yli 1450 henkilöä jäsenyritysten palveluksessa ja yrittäjinä. Yhdistys tarjoaa yrittäjänä toimiville välittäjille lakipalvelut ja alan edistyksellisimmät työkalut. Asunnonvaihtajille jäsenet voivat tarjota asiantuntevimmat paikalliset palvelut hyödyntäen viimeisintä teknologiaa markkinoinnissa ja digitaalisissa ratkaisuissa.

Perjantaina esitelty uusi SKVL välittäjän asunnon- tai kiinteistön hinnoittelutyökalu on alan edistyksellisin ratkaisu, joka hyödyntää asuntokaupan todellista hinta- ja markkinatietoa.